Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea

Românii care plănuiesc să plece în vacanțe în Europa trebuie să fie atenți la noile reguli de călătorie. În curând, doar cărțile de identitate electronice – cele dotate cu cip – vor fi acceptate la granițele Uniunii Europene. Buletinele clasice, fără suport electronic, nu vor mai fi suficiente pentru a înlocui pașaportul.

Măsura a stârnit nelămuriri, însă autoritățile explică: schimbarea vine pe fondul standardizării europene și al nevoii de sporire a securității la frontieră. Astfel, românii care au încă buletine vechi vor trebui să le schimbe mai devreme sau mai târziu. Cât timp mai pot fi folosite și ce implică noul document?

Reguli noi pentru românii care vor să iasă din ţară

Potrivit specialiștilor, cărțile de identitate simple, fără cip, nu mai sunt recunoscute drept documente de călătorie în statele UE, din motive ce țin de securitate. Asta înseamnă că, pentru a putea circula liber în spațiul european, românii vor avea nevoie de cartea electronică de identitate, proiectată conform cerințelor europene.

„Actele de identitate emise cetăţenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriile statelor membre. În aceste condiţii, cartea electronică de identitate a fost proiectată să corespundă standardelor europene ce impun existenţa unui suport de stocare electronic”, a explicat Claudiu Giulescu, șeful Direcției de Evidență a Populației, potrivit observatornews.ro.

Noua carte de identitate vine cu mai multe avantaje: protejează mai bine datele personale, permite semnătura electronică, iar schimbarea domiciliului se poate face fără a schimba documentul. Totodată, românii care au împlinit 14 ani o pot obține gratuit, cel puțin momentan.

Totuși, buletinele vechi nu devin inutile peste noapte. Acestea vor rămâne valabile până la data expirării sau, cel târziu, până în anul 2031, când vor fi complet retrase din uz. Interesul pentru noul document este deja ridicat: într-o singură lună, peste 40.000 de români au solicitat cartea de identitate electronică.

Cât despre costuri, deocamdată, emiterea buletinului cu cip este gratuită, dar începând cu iulie 2026, va exista o taxă de 68 de lei.

Nu doar cărțile de identitate se schimbă – și pașapoartele sunt vizate de modernizare. De la 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare vor include un cod QR semnat digital, menit să ofere un plus de securitate și să prevină falsificarea documentelor.

