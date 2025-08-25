O nouă descoperire confirmă Biblia! O amprentă veche de 2.600 de ani a fost identificată. A cui este

Arheologii au făcut o descoperire revoluționară, care schimbă percepția asupra evenimentelor relatate în Biblie acum mai bine de două milenii. O amprentă veche de 2.600 de ani a fost identificată. A cui este?

Arheologii au descoperit la Templul din Ierusalim un sigiliu din lut, gravat în ebraică, pe care era inscripționat următorul mesaj:

„Aparține lui Yedyah (fiul lui) Asayahu”.

Amprentă veche de 2.600 de ani, identificată

Numele Asayahu apare în Biblie, fiind atribuit unui slujitor al regelui Iosia, care a fost însărcinat de conducătorul iudeilor să afle semnificația unor profeții divine, descoperite în timpul renovării templului.

Nu se cunoaște soarta celui care a primit pecetea, nici dacă acesta a rezolvat cerința regelui, însă arheologii sunt de părere că reprezintă un pas esențial spre înțelegerea culturii din acea perioadă.

„Nu știm cu certitudine dacă acest Asayahu este același cu cel din Biblie, însă cert este că acesta nu era un cetățean de rând, din moment ce astfel de artefacte erau atribuite în special celor cu funcții importante în stat”, susțin experții.

Potrivit publicației Popular Mechanics, pe lângă inscripție, pe obiect s-a păstrat intactă inclusiv o amprentă umană.

Această descoperire confirmă Biblia

Arheologii s-au bazat la excavări pe tehnologia sofisticată de scanare, care le-a permis să vadă în detaliu unde se află artefactele antice. Sigiliul atribuit lui Asayahu era oferit doar cetățenilor de rang înalt.

Cu ajutorul acestuia erau marcate diverse recipiente, care arătau cui aparțin acestea. Se presupune că această pecete datează din perioada cuprinsă între 700–600, înainte de nașterea mântuitorului Iisus Hristos.

Interesant este faptul că dimensiunea redusă le face greu de intentificat, astfel că descoperirea este cu atât mai impresionantă.

„Din cauza dimensiunilor mici, sigiliile din lut sunt dificil de identificat. În trecut, majoritatea proveneau de pe piața antichităților și era dificil de identificat falsul de original. Prin tehnici moderne, sprijinite de tehnologia avansată, am reușit să identificăm în siturile analizate obiecte care altfel s-ar fi pierdut sau nu ar fi fost aduse niciodată la suprafață”, transmit arheologii.

Citește și: Descoperire istorică făcută în România, unică în lume! Ce a găsit un bărbat, pe un câmp din comuna Șoimuș