Ce a apărut în locul în care Mălina a murit, după trei zile de la tragedia care a ridicat semne de întrebare

De: Denisa Iordache 23/12/2025 | 13:20
Mălina, o jurnalistă în vârstă de doar 27 de ani, s-a stins din viață pe data de 20 decembrie 2025. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost găsit în fața blocului în care ea locuia, după ce ar fi căzut de la etajul 7. Ce a apărut chiar în acest loc? Toate detaliile în articol.

Mălina, tânăra în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără suflare în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al blocului din Oradea în care locuia în chirie. Echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva, iar decesul a fost constatat.

La doar 3 zile de la tragedia care a șocat pe toată lumea, au apărut fotografii cu locul în care Mălina și-a găsit sfârșitul.

Mălina era cunoscută pentru cariera de fotoreporter sportiv și pentru că se implica în evenimentele locale. Dispariția ei a lăsat în urmă multă durere, dar și întrebări fără răspuns. Potrivit primelor informații, oamenii legii iau în calcul și varianta sinuciderii. Se pare că Mădălina ar fi trecut printr-o perioadă foarte grea din viața ei din cauza problemelor de sănătate cu care tatăl său se confrunta, ba chiar și din cauza unor probleme personale.

„Era în depresie de mult timp din ce se spune. Mama a părăsit-o, tatăl e grav bolnav și a trecut printr-o despărțire de iubitul ei. Toate astea au afectat-o. Surse apropiate spun că i-ar fi spus iubitului ei să vină pe la ea, la apartament, înainte să plece că nu o să o mai vadă.

Nu comentariile răutăcioase au dus-o la gestul ăsta. Ea s-a confruntat și cu o boală gravă (posibil cancer) și probabil și asta a afectat-o”, a scris un internaut pe Facebook.

Tags:

