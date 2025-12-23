Acasă » Știri » Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au ”mâncat” viața

Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au ”mâncat” viața

Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au "mâncat" viața

Moartea Mălinei Guler, jurnalista de 27 de ani din Oradea, a stârnit un val de reacții în spațiul public. Tânăra a fost găsit în fața blocului în care locuia, după ce s-ar fi aruncat de la etajul 7. Din cauza problemelor de sănătate cu care se lupta, cei care au cunoscut-o nu exclud varianta în care și-ar fi pus capăt zilelor. 

Mădălina Guler a murit în dimineața zilei de sâmbătă, 20 decembrie, după ce s-ar fi aruncat de la etajul 7 al apartamentului în care locuia (în municipiul Orade). Apropiații Mălinei au descris-o ca pe o persoană plină de viață, dedicată meseriei sale și mereu zâmbitoare. În spatele optimismului și a atitudinii afișate, în sufletul jurnalistei se dădea o adevărată luptă.

De ce boli suferea Mălina Guler, jurnalista de 27 de ani din Orade

Pe când avea o vârstă fragedă, Mălina a fost părăsită de mama ei, iar câțiva ani mai târziu tatăl ei s-a îmbolnăvit. În ultima perioadă, problemele au culminat cu suferința pricinuită de despărțirea de iubitul ei. Toate aceste necazuri au agravat și mai mult o depresie severă, diagnostic pe care încerca să îl țină în frâu de ceva timp.

Apropiații fetei susțin că, pe lângă depresie, Mălina ar fi fost diagnosticată în trecut cu o formă de cancer. Afecțiunea ar fi avut un impact major asupra stării sale psihice și emoționale.

„Era în depresie de mult timp din ce se spune. Mama a părăsit-o, tatăl e grav bolnav și a trecut printr-o despărțire de iubitul ei. Toate astea au afectat-o. Surse apropiate spun că i-ar fi spus iubitului ei să vină pe la ea, la apartament, înainte să plece că nu o să o mai vadă.

Nu comentariile răutăcioase au dus-o la gestul ăsta. Ea s-a confruntat și cu o boală gravă (posibil cancer) și probabil și asta a afectat-o”, a scris un internaut pe Facebook.

 

