Secretul Gabrielei Cristea pentru gogoșari în oțet. Rețeta pe care o folosește de mai mulți ani

Fosta prezentatoare TV Gabriela Cristea și-a făcut un obicei din a petrece timp în bucătărie, pregătind mereu mâncăruri gustoase pentru familia sa. În mod frecvent, ea împărtășește cu fanii săi rețete simple, dar de efect, care aduc savoare și culoare mesei de acasă. Acum, la început de toamna, a început să pună de murături și a dezvăluit secretul pentru gogoșari în oțet care nu pot lipsi din cămară.

Gabriela Cristea, pasionată de gătit și mereu atentă să ofere familiei sale preparate delicioase, a început pregătirile pentru iarnă. Printre rețetele preferate pe care le împărtășește cu fanii se numără și gogoșarii în oțet, un preparat clasic, simplu și plin de savoare.

Ingrediente

5 kg gogoșari

1 L oțet (9 grade)

2 L apă

20 g sare

400-500 g zahăr

foi de dafin, boabe de piper și boabe de muștar

Mod de preparare

Gogoșarii se spală și se curăță, apoi se pregătește un amestec din apă, oțet și zahăr, care se pune la fiert. Legumele se opăresc pentru maximum două minute, după care se așază în borcane. La final, pentru un plus de aromă, se adaugă frunze de țelină și hrean.

Gabriela Cristea dezvăluie că secretul murăturilor sale stă în prospețimea ingredientelor și în atenția acordată fiecărui pas al preparării. Rezultatul sunt gogoșari aromați, crocanți și cu un gust echilibrat între dulce și acrișor, perfecți pentru iarnă.

Pentru ca gogoșarii să reziste cât mai mult timp în cămară, fii atent la următoarele detalii:

Borcanele trebuie spălate foarte bine și opărite sau încălzite în cuptor înainte de a pune gogoșarii.

Sarea grunjoasă, neiodată este obligatorie pentru murături, deoarece conservă și previne înmuierea.

Amestecul de apă, oțet și zahăr trebuie turnat clocotit peste gogoșari.

Frunza de țelină și hreanul oferă aromă și țin gogoșarii tari și crocanți.

Borcanele se păstrează într-un loc răcoros, întunecat și uscat, ferite de soare și surse de căldură.

