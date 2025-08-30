Trucul viral: cum să-ți crești pH-ul apei fără aparate? Devine miraculoasă

Apa alcalină este considerată o alternativă mai sănătoasă la băuturile acidulate sau sucurile dulci. Ea ajută la o hidratare mai bună, iar în ultimii ani a devenit un adevărat trend în domeniul sănătății și al nutriției. Oamenii interesați pot găsi în magazine mai multe variante îmbuteliate sau aparate speciale pentru obținerea ei. Ei bine, există câteva trucuri pentru a crește pH-ul apei acasă, potrivit CSID.ro.

Apa alcalină are foarte multe beneficii, potrivit specialiștilor. Cei care o consumă în mod constant au susținut că ajută la neutralizarea acidității din organism, îmbunătățește digestia și poate chiar să crească nivelul de energie.

Cum să crești pH-ul apei acasă

Oamenii pot găsit în magazine mai multe variante îmbuteliate sau aparate speciale pentru obținerea apei alcaline. Totuși, cei interesați trebuie să știe că îi pot crește pH-ul și acasă, cu doar câteva ingrediente simple din bucătărie.

Pentru unul dintre trucuri este necesar bicarbonatul de sodiu. Aceasta este considerată una dintre cele mai rapide soluții. Mai exact, pentru a obține apă alcalină, trebuie să adaugi un praf de bicarbonat de sodiu într-un pahar cu apă filtrată. 1/8 de linguriță la un pahar este cantitatea recomandată.

Un alt ingredient care poate ajuta la creșterea pH-ului apei este lămâia. Pentru această „rețetă”, se taie fructul felii subțiri și se adaugă într-o carafă cu apă, iar amestecul trebuie lăsat să stea câteva ore sau chiar peste noapte. Există și alte trucuri la îndemâna oricui. Citește continuarea pe CSID.ro.