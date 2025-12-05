Incident grav de securitate. Avionul lui Volodimir Zelenski a fost vizat de mai multe drone

Avionul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost urmărit de patru drone militare înainte de a ateriza pe aeroportul din Dublin, potrivit unor informații publicate inițial de presa irlandeză.

Surse au declarat pentru The Journal că dronele au decolat dintr-o locație din nord-estul capitalei irlandeze și s-au deplasat spre traiectoria de zbor a aeronavei președintelui ucrainean, încălcând o zonă de interdicție aeriană, informează The Independent.

Autoritățile investighează incidentul, dar nu a putut încă confirma de unde provin dronele sau cine le-ar fi putut controla. Acestea încearcă să stabilească dacă dronele au decolat de pe uscat sau de pe o navă nedetectată de radare. Serviciile de securitate irlandeze au declarat că dronele erau dispozitive mari, de tip militar, și că incidentul ar putea fi considerat un atac hibrid, relatează The Journal.

Se pare că dronele au ratat apropierea de aeronava lui Zelenski și și-au îndreptat atenția către LÉ William Butler Yeats, o navă militară desfășurată în largul coastei. Nava nu a reușit să dezactiveze dronele cu echipamentul de la bord, scrie presa.

Aeronava președintelui Volodimir Zelenski ar fi fost ținta unor drone militare

Autoritatea Aeronautică Irlandeză (IAA) implementase o zonă de interdicție aeriană pentru drone deasupra și în jurul Dublinului înainte de vizita lui Volodimir Zelenski.

Incidentul deosebit de grav vine în contextul în care statele europene sunt în stare de alertă maximă ca urmare a mai multor atacuri hibride puse la cale cel mai probabil de Moscova și care implică drone care perturbă traficul aerian și care au dus în repetate rânduri la închiderea mai multor aeroporturi de pe continent, mai notează sursa citată.

Vizita lui Zelenski din această săptămână a fost prima în Irlanda a unui președinte ucrainean și a avut loc în contextul în care acesta încearcă să obțină sprijin din partea liderilor europeni, în contextul negocierilor de pace conduse de SUA referitoare la încheierea războiului din Ucraina.

Într-un discurs adresat parlamentarilor irlandezi, Zelenski a îndemnat Irlanda să își asume „un rol activ” în solicitarea înființării unui tribunal internațional care să judece crimele de război din țara sa. Rusia a fost acuzată că încearcă să submineze sprijinul pentru Ucraina pe continent prin orchestrarea așa-numitelor atacuri hibride, prin sperierea publicului și prin testarea timpilor de răspuns la posibile amenințări.

Aeroporturi din Germania, Danemarca și Belgia au fost închise din cauza incursiunilor cu drone în ultimele luni. Președintele rus, Vladimir Putin, a respins în trecut acuzațiile în acest sens.

