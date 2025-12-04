Acasă » Știri » Știri externe » Cercetătorii au descoperit cauza celei mai letale pandemii din istoria omenirii. Ce a provocat „Moartea neagră”

Cercetătorii au descoperit cauza celei mai letale pandemii din istoria omenirii. Ce a provocat „Moartea neagră"

De: Daniel Matei 04/12/2025 | 20:49
Cercetătorii au descoperit cauza celei mai letale pandemii din istoria omenirii. Ce a provocat „Moartea neagră”
Cercetătorii au ajuns la o concluzie cel puțin surprinzătoare legată de „Moartea neagră” sau „Ciuma neagră”, o pandemie care a lovit Europa, Asia și Africa în secolul al XIV-lea și care este considerată cea mai mortală epidemie din istoria omenirii.

O erupție vulcanică din jurul anului 1345 ar fi putut declanșa o reacție în lanț care a declanșat cea mai mortală pandemie din Europa, Moartea Neagră, spun acum oamenii de știință. Indiciile păstrate în inelele copacilor sugerează că erupția a declanșat un șoc climatic și a dus la o serie de evenimente care au adus boala în Europa medievală, scrie BBC.

În acest scenariu, cenușa și gazele provenite de la erupția vulcanică au provocat scăderi extreme ale temperaturii și au dus la recolte slabe. Pentru a evita foametea, orașele-stat italiene cu populație mare au fost forțate să importe cereale din zonele din jurul Mării Negre, aducând purici purtători de ciumă care au dus boala și în restul Europei, cred oamenii de știință.

Această „furtună perfectă” formată din șoc climatic, foamete și comerț oferă o reamintire a modului în care bolile pot apărea și se pot răspândi într-o lume globalizată și mai caldă, potrivit experților.

„Deși coincidența factorilor care au contribuit la Moartea Neagră pare rară, probabilitatea apariției bolilor zoonotice în contextul schimbărilor climatice și a transformării lor în pandemii este probabil să crească într-o lume globalizată. Acest lucru este deosebit de relevant, având în vedere experiențele noastre recente cu Covid-19”, a declarat Dr. Ulf Büntgen de la Universitatea din Cambridge.

Cea mai mortală epidemie din istoria umanității

Moartea Neagră a cuprins Europa în 1348-1349, ucigând până la jumătate din populație. Boala a fost cauzată de o bacterie cunoscută sub numele de Yersinia pestis, răspândită de rozătoare, dar și de purici.

Este pandemia care a înregistrat cele mai multe decese din istoria omenirii, ducând la moartea a 75-200 de milioane de oameni în Eurasia și Africa de Nord, atingând vârful în Europa între 1347 și 1351. Oamenii de ștință cred că epidemia a început în Asia Centrală, răspândindu-se în întreaga lume prin comerț.

Dar secvența precisă a evenimentelor care au adus boala în Europa, ucigând milioane de oameni, a fost studiată cu atenție de cercetători. Acum, cercetătorii de la Universitatea din Cambridge și de la Institutul Leibniz pentru Istoria și Cultura Europei de Est (GWZO) din Leipzig au completat o parte lipsă a puzzle-ului. Ei au folosit indicii din inelele de creștere ale copacilor pentru a examina condițiile climatice din momentul respectiv.

Dovezile lor sugerează că activitatea vulcanică din jurul anului 1345 a cauzat o scădere bruscă a temperaturilor în anii următori din cauza eliberării de cenușă și gaze vulcanice care au blocat o parte din lumina soarelui. Acest lucru, la rândul său, a cauzat pierderea culturilor în regiunea mediteraneană. Pentru a evita foametea, orașele-stat italiene au făcut comerț cu producătorii de cereale din jurul Mării Negre, permițând fără să știe bacteriei mortale să se impună în Europa.

Tags:
