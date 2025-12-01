Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională

Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 11:09
Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională
Volodimir Zelenski, mesaj pentru români / Sursa foto: Prodimedia

Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Ucrainei a transmis un mesaj pentru români.  Volodimir Zelenski a atras atenția prin tonul său prietenos și prin accentul pus pe cooperarea strategică dintre cele două state.

Mesajul președintelui Ucrainei subliniază relațiile strânse și colaborarea solidă dintre România și Ucraina, accentuând sprijinul reciproc în fața provocărilor de securitate regionale. Cu ocazia Zilei Naționale, felicitările adresate României reflectă nu doar aprecierea pentru angajamentul diplomatic și militar al Bucureștiului, ci și dorința de a consolida parteneriatul strategic pe termen lung.

Sursa foto: Profimedia

Într-un context geopolitic tensionat, președintele UCraine pune preț pe importanța cooperării multilaterale, a solidarității și a susținerii reciproce între state prietene, precum și rolul României în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre și în Europa.

Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO. Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menționez caracterul dinamic și reciproc avantajos al relațiilor dintre statele și popoarele noastre prietene, înțelegerea comună a provocărilor de securitate și a amenințărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum și dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală. Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcției, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relațiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic. Vă doresc mult succes și bunăstare, iar poporului prieten al României pace și prosperitate”, a transmis Volodimir Zelenski

Tags:
Iți recomandăm
Lacrimi amare pentru Meghan Markle! Surprinsă plângând într-o bibliotecă, după ce s-a aflat că ar putea divorța de Prințul Harry
Showbiz internațional
Lacrimi amare pentru Meghan Markle! Surprinsă plângând într-o bibliotecă, după ce s-a aflat că ar putea divorța de…
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul
Showbiz internațional
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Parteneri
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: ...
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?”
Alertă alimentară în România. Produsul care a fost contaminat
Alertă alimentară în România. Produsul care a fost contaminat
Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor
Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor
ANPC trage semnalul de alarmă. Lichidul din carne ascunde riscuri uriașe
ANPC trage semnalul de alarmă. Lichidul din carne ascunde riscuri uriașe
Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-a logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș
Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-a logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
Vezi toate știrile
×