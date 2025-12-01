Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională

Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Ucrainei a transmis un mesaj pentru români. Volodimir Zelenski a atras atenția prin tonul său prietenos și prin accentul pus pe cooperarea strategică dintre cele două state.

Mesajul președintelui Ucrainei subliniază relațiile strânse și colaborarea solidă dintre România și Ucraina, accentuând sprijinul reciproc în fața provocărilor de securitate regionale. Cu ocazia Zilei Naționale, felicitările adresate României reflectă nu doar aprecierea pentru angajamentul diplomatic și militar al Bucureștiului, ci și dorința de a consolida parteneriatul strategic pe termen lung.

Într-un context geopolitic tensionat, președintele UCraine pune preț pe importanța cooperării multilaterale, a solidarității și a susținerii reciproce între state prietene, precum și rolul României în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre și în Europa.