Cutremure în lanț, de 1 Decembrie. Ce magnitudine au avut seismele

Două cutremure au zguduit România luni, 1 decembrie 2025, chiar de Ziua Naţională a României, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Unde s-au resim țit cutremurele de 1 Decembrie

Conform datelor INCDFP, cele două seisme au avut loc în zona județele Vrancea și Buzău.

Primul seism s‑a produs la ora 05:40:01, având magnitudinea 3,8 pe scara Richter, la o adâncime de aproximativ 139,4 km. Acesta a avut epicentrul situat la circa 50 km vest de Focşani, 62 km nord de Buzău, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 72 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti. 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km vest de Focşani, 62 km est de Braşov, 65 km nord-vest de Buzău şi 84 km nord de Ploieşti.

La mai puțin de o oră distanță, la ora 06:46:28, a fost înregistrat și al doilea cutremur, cu magnitudinea 3,3, la o adâncime de 114,5 km. Acesta s-a resimțit în apropierea următoarelor oraşe: 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km vest de Focşani, 62 km est de Braşov, 65 km nord-vest de Buzău şi 84 km nord de Ploieşti.

Care au fost c ele mai puternice seisme din 2025 din România

Ambele cutremure sunt catalogate ca fiind slabe spre moderate. Magnitudinile de 3,8 și 3,3 se încadrează în tiparul normal al activității seismice din Vrancea, zonă recunoscută pentru frecvența cutremurelor.

Cele mai puternice seisme din 2025, ambele cu magnitudinea de 4,4, s-au produs pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea. În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și a avut loc tot în județul Buzău, pe 16 septembrie.

Citește și: La mulți ani, România! Primele imagini de la parada de 1 Decembrie