Cele 3 electrocasnice care consumă curent fără să le folosești. Ce trebuie să faci, ca să nu plătești bani în plus pe factura la curent

Factura la energie este una dintre cele care le dau mari bătăi de cap românilor. În încercarea lor de a economisi, oamenii uită de cele trei aparate electrocasnice care consumă curent fără să fie folosite. Toate detaliile în articol.

Astăzi vă vom dezvălui cele trei aparate care se regăsesc în aproape orice casă modernă și golesc buzunarele proprietarilor, chiar și atunci când nu sunt folosite. Pe două dintre ele le ale toată lumea!

Cele 3 electrocasnice care consumă curent fără să le folosești

Trăim zile în care tehnologia este nelipsită din casele noastre, fiecare cameră dintr-o locuință având cel puțin un aparat conectat la priză. Ei bine, din comoditate, oamenii nu realizează că există electrocasnice pe care ar trebui să le scoată din priză atunci când nu le folosesc. Chiar dacă par inofensive, nu sunt deloc și reușesc să consume energie chiar dacă nu sunt folosite. Acest fenomen este numit de către specialiști drept „consum fantomă” și are efecte semnificative asupra facturii lunare de energie electrică.

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem că este vorba despre televizor, încărcător și laptop. Acestea, chiar dacă dau impresia că sunt ”liniștite” atunci când nu sunt folosite, de fapt ele continuă să consume energie care în timp se adună la factură. După cum vă spuneam, din comoditate, oamenii uită să le scoată din priză. Mai ales televizorul! Cui îi vine să îl scoată din priza mereu, când știe că se uită în fiecare zi la el și ar trebui să repete continuu acțiunea asta?

Ei bine, cea mai inteligentă mișcare ar fi deconectarea acestor aparate pe timpul nopții. Nu doar că ar fi benefic pentru mediu, dar este și o modalitate simplă și eficientă de a reduce factura la energie. De asemenea, această măsură îți va proteja aparatele și în cazul unor supratensiuni neașteptate, cum ar fi atunci când este furtună.

