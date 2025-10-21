Acasă » Exclusiv » „Cursa”, primul film românesc cu și despre curse ilegale! Codin Maticiuc a acceptat provocarea doar după ce EA a intrat în joc! “Bărbații să stea mai în spate!”

De: Rebeka Pascu 21/10/2025 | 14:59
Filmul „Cursa” , cea mai scumpă peliculă cinematografică din România, a avut avanpremiera de gală seara trecută. O pleiadă de vedete au fost prezente pentru a îl susține pe Codin Maticiuc și a urmări capodopera sa. Este primul film românesc cu și despre curse ilegale de mașini, un proiect ambițios, cu o distribuție de admirat. Filmul prezintă imagini spectaculoase, mașini pregătite pentru viteză, adrenalină din plin și curse nebune pe străzile Capitalei. Codin Maticiuc a ridicat sus de tot stacheta în materie de filme românești, iar bugetul peliculei a fost de patru milioane de euro, dublu față de celelalte filme ale sale. Surprinzător este faptul că actorul și producătorul filmului, Codin, ne-a dezvăluit în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, că nu este deloc genul său de peliculă, dar un celebru influencer l-a convins să creadă în proiect! Despre cine este vorba, dar cum s-au jucat negocierile, aflați în rândurile următoare. 

Codin Maticiuc a văzut aseară, alături de prieteni și susținători, rezultatul muncii sale din ultimii ani. Vorbim desigur despre filmul „Cursa”, cea mai scumpă peliculă cinematografică din România. De unde a pornit ideea filmului, cine este femeia din spatele peliculei, dar și care este motivul surprinzător pentru care fiicele și soția lui Codin Maticiuc nu au fost prezente la avanpremiera de aseară, ne spune el.

Codin Maticiuc, negocieri serioase pentru film! Cine este influencerul care a venit cu ideea „Ne-am pus la masă și asta a ieșit”

CANCAN.RO: Felicitări pentru noul proiect! Dă-ne un spoiler înainte să vedem filmul Cursa!

Codin Maticiuc: Este cel mai scump film din România, în afară că sunt curse ilegale. Ne apropiem de 4 milioane de euro. Nu îi recuperăm niciodată, dar veniți la cinematograf măcar să ne dați impresia că a meritat tot acest efort. Este un film de văzut în cinematograf, este primul film românesc în 4DX.

CANCAN.RO: De unde ți-a venit inspirația să faci filme cu mașini și curse ilegale?

Codin Maticiuc: Nu mi-a venit această idee, nu e genul meu, nu sunt fan astfel de filme. A venit Andy Popescu la mine și a zis că vrea să facă un film cu mașini. Când i-a spus câți bani costă a leșinat și a plecat. Apoi a venit o doamnă mai puternică financiar și decât mine și decât Andy Popescu și a zis că vrea să facă un film cu mașini. Ne-am pus la masă și așa s-a întâmplat. Au venit doi oameni cu ideea asta și eu i-am pus împreună și asta a ieșit.

CANCAN.RO: Deci doamnele sunt la putere, ia uite cine până la urmă te-a convins!

Codin Maticiuc: Doamna Anca Truță, producătorul general și distribuitorul și deținătorul Vertical Entertainment a pus cel mai mult, este majoritar aici. Doamnele nu că sunt la putere, dar pun și cel mai mulți bani, așa că bărbații să stea mai în spate!

CANCAN.RO: Fetele tale l-au văzut? 

Codin Maticiuc: Soția mea și fetele l-au văzut.  Este potrivit și pentru copii, în sensul în care nu există nici o restricție, nu se vorbește urât, nu se întâmplă nimic rău în filmul ăsta, dar pentru ele era prea mult să mai vină din nou. Ilinca, fata cea mică a adormit la film, iar cea mare a trecut prin niște stări, nu voiam și a doua oară.

„Nu sunt niște oameni care au semnat să realizeze cascadorii”

CANCAN.RO: Știu că a fost un accident în timpul filmărilor, povestește-ne puțin? 

Codin Maticiuc: Au fost trei accidente, doar de unul s-a aflat, cel în care am ajuns cu niște cascadori la spital. Au fost șase accidente programate și executate perfect cu cascadori și, culmea, în timpul accidentelor programate nu s-a întâmplat nimic nepotrivit. Apoi, în timpul unor cascadorii ceva mai ușoare s-au întâmplat niște nefericiri destul de mari. Așadar, din trei accidente nedorite, două au fost destul de rele. Am pus batista pe țambal, nu s-a știut atunci, nu s-a știut decât de cel cu care am ajuns la știri. Acela a fost destul de rău. Vorbesc despre cel cu Lambroghiniul STO Huraccan, ediție limitată, 700 de exemplare în toată lumea, a fost daună totală. Acum mai sunt 699 de astfel de mașini în toată lumea.

CANCAN.RO: Dar cum s-a întâmplat exact accidentul? 

Codin Maticiuc: Acel Lamborghini s-a agățat ceva în lateral, a început să se învârtă și pe el s-a urcat camera-carul care filma foarte aproape. Camera-carul era un Porsche Cayenne, care s-a suit pe Lamborghini, după care s-a întors din invers și s-a răsturnat împreună cu cameramanii care erau înăuntru. Cameramanii, să fiu sincer, nu sunt niște oameni care au semnat să facă cascadorii, deci a fost foarte rău și traumatizant pentru noi. Într-un final, toată lumea este teafără, acesta a fost marele noroc!

CANCAN.RO: Ce se întâmplă cu mașinile care au astfel de daune? Sunt acoperite de asigurator? 

Codin Maticiuc: Nu există așa ceva, există doar o asigurare de film în care descrii ce se întâmplă, descrii acțiunile și obții suma pe care ești în stare să o obții. Am recuperat 500 de mii din daune de 1 milion și ceva. Noi aveam o asigurare de 500 de mii și am luat-o până la ultimul ban. Daunele au fost mai mari, nu ne-am așteptat să avem daune mai mari de jumate de milion de euro,  dar am avut.

CANCAN.RO: Cine e cel mai mare susținător al tău?

Codin Maticiuc: Habar n-am. Eu aș vrea să fie copiii, mă gândesc că poate sunt mama și tata, habar nu am. În filmul Cursa cel mai mare susținător a fost Anca Truță, care a pus cei mai mulți bani. Am avut un susținător mare și anume Vertical Entertainment pentru că ei au pus banii majoritari.

×