Cum a făcut Codin Maticiuc rost de 400.000 de euro într-o zi pentru filmul Cursa. Soția a pus piciorul în prag: “Avem discuții!”

Codin Maticiuc a împlinit de curând 44 de ani, însă a avut dublu motiv de sărbătoare, căci de ziua lui de naștere, invitații au avut ocazia de a viziona și câteva secvențe din filmul „Cursa”, cea mai nouă producție a sa, dar și cea mai scumpă. Spunem asta pentru că, pe lângă bugetul alocat filmului, producătorii au fost nevoiți să mai scoată din buzunar o sumă consistentă după ce, la filmări, un Lamborghini STO în valoare de 400 de mii de euro a derapat și s-a ciocnit cu o altă mașină, provocând o pagubă materială imensă. Și, după ce s-a asigurat că toți cascadorii și cameramanii sunt bine, producătorul a fost nevoit să se descurce rapid și să înlocuiască mașina. A găsit ajutorul într-un moment nesperat, de la cine nu se aștepta. Cum l-a răsplătit pe cel care i-a oferit ajutorul, dar și ce peripeții au mai făcut la filmări, ne-a spus actorul într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Codin Maticiuc a avut mult de muncă la cel mai nou film al său, o producție cu un buget imens care promite multe. Celebrul afacerist ne-a dezvăluit că presiunea pe el a fost foarte mare, mai ales că a alocat un buget dublu pentru producerea acestei pelicule față de Miami Bici 1 sau Miami Bici 2. Și-a amintit și ce ilegalitate a făcut în tinerețe cu mașina, cât de mult îi seamănă personajul, dar ne-a mai dezvăluit și cum își împacă soția după ce a lipsit cu zilele de acasă pentru filmări.

Codin Maticiuc dezvăluie, în exclusivitate, la ce strategie a apelat pentru a face rost de 400 de mii de dolari de pe o zi pe alta!

CANCAN.RO: La mulți ani, în primul rând. Astăzi, pe lângă că este ziua ta, vizionăm și primele imagini din filmul Cursa

Codin Maticiuc: Primele imagini, da. Am tăiat un minut și ceva din film și vreau să îl arăt acum cu ocazia zilei mele. Eu mi-am dedicat fiecare zi de naștere unui proiect care nu și-a permis o astfel de petrecere. Filmul Cursa, după câte cheltuieli am avut cu el, nu își permite o astfel de petrecere, așa cum nu și-a permis nici Miami Bici2, deși a fost un film foarte scump, petrecerile au fost organizare una de mine, și una de Bromania. Una a fost de ziua mea, alta de ziua lui. Întotdeauna îmi dedic zilele unui copil de-al meu care trebuie să se nască și să știe lumea de el.

CANCAN.RO: Și cu siguranță va ști lumea de el, mai ales că am înțeles că este cel mai scump film produs vreodată în România?

Codin Maticiuc: Deocamdată da, este cel mai scump film românesc din buget independent, din buget propriu. Inițial a fost Miami Bici 2 cu două milioane de euro, acum a devenit Cursa în care am băgat patru milioane, aproape dublu. Probabil că nu îi vom recupera niciodată, dar trebuie să mai facem și astfel de proiecte. Avem multe mașini, una este cea pe care am distrus-o și este aici, i-am adus cadavrul să bem pe cadavrul ei. Avem multe branduri de mașini, de curse, de lux, mașini tunate sau ușor tunate, de toate pentru toți.

CANCAN.RO: Zi-mi puțin despre personajul tău?

Codin Maticiuc: Personajul meu este inspirat în realitate, este un băiat de bani gata, care deține această mașină pe care am distrus-o în halul acesta. Participă la curse ilegale, dar care are tot ce-i trebuie, cea mai tare mașină și pe care băiatul bun al filmului, dar sărac, încearcă din răsputeri să-l înfrângă.

CANCAN.RO: Își amintește Codin Maticiuc de o ilegalitate pe care a făcut-o și s-a prescris?

Codin Maticiuc: Da, sigur că da. La un moment dat am furat o mașină. Iată că am făcut o ilegalitate de care nu sunt mândru și putea să se termine extrem de prost. Aveam vreo 20 de ani, cam pe acolo.

CANCAN.RO: Era o mașină foarte scumpă?

Codin Maticiuc: Foarte scumpă pentru vremea aceea, era un Audi 80 decapotabil. El pentru vremea aceea, e ca și cum a-i fura astăzi un Ferarri decapotabil sau un Lamborghini, cam așa se vedea ea pe străzi. Vreau să vă mai spun un lucru în exclusivitate total. Nu am mai spus până acum, treaba asta. Am avut un accident cu acest Lamborghini. Înăuntru se aflau doi tipi și o tipă, toată lumea este bine, Îi mulțumim lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că apoi, am mai avut nevoie de un Lamborgini STO, sunt 700 în lume. Costă exagerat de mulți bani și mai aveam nevoie de unul, aceeași culoare. L-am găsit până la urmă pe piață. Cum facem să ne dai mașina ta, după cele întâmplate. O închiriem, plătim oricât. Acel om ne-a închiriat mașina, a avut încredere. A închiriat-o pe o sumă relativ mare pe care a donat-o către fundația mea, fără să mă cunoască. Eu nu îl văzusem niciodată, nu știu nici cum arată. Cred că este neamț, dar locuiește în România. Mi s-a părut spectaculos. Vreau să vă terminați filmul, luați-o! Da, sigur.

De la ce pornesc problemele dintre Codin Maticiuc și soția lui: „Avem discuții!”

CANCAN.RO: Zi-mi dacă mai ai timp de viața de familie?

Codin Maticiuc: Dacă mă întrebi pe mine, eu spun Da, dacă o întrebi pe soție, o să spună: „Nu, nu are deloc!”.

CANCAN.RO: Cum o împaci pe Ana?

Codin Maticiuc: Cu greu, foarte greu. Fac multe, îmi dau seama că lipsesc la multe evenimente din viața lor, nu mă duc cât de des ar vrea și ea, și copiii la școală, nu îi iau de la școală. Avem discuții, dar fac cât pot. Mă mai duc să le mai iau de la grădiniță, de la școală, mai fac și astfel de lucruri.

CANCAN.RO: Băiatul a venit pe platourile de filmare?

Codin Maticiuc: A venit pe platourile de filmare și vine și aici, cu o colegă.

CANCAN.RO: Dacă vine cu o domnișoară, îți iei rolul de „tată” în serios?

Codin Maticiuc: Adică ce să fac, să-i dau bani în plus? Aș susține, dacă vine cu o domnișoară, este extraordinar și că nu vine cu un băiat.

