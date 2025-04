Povestea inginerului agronom care face adevărate opere de artă pe piele. De frică să nu-și dezamăgească părinții, a acceptat, dar…

Are acasă o diplomă de inginer agronom, dar a cunoscut succesul într-un domeniu cu totul diferit, fără legătură cu studiile terminate. Este povestea de viață a unuia dintre cei mai buni artiști tatuatori din România. Marius Chircă este specialist în portrete, iar lucrările sale sunt adevărate opere de artă pe piele. Sunt clienți care vin din străinătate special pentru a se lăsa pe mâinile lui. CANCAN.RO are toate detaliile.

Deși avea un talent înnăscut la desen, iar asta s-a văzut de la o vârstă precoce, părinții săi și-au dorit să devină inginer agronom. De dragul lor, a urmat o facultate de profil. După terminarea studiilor, însă, și-a dat seama că menirea lui este cu totul alta. Așa a ajuns să deprindă secretul tatuajelor într-un salon de profil. Astăzi, bucureșteanul Marius Chircă este unul dintre cei mai buni artiști tatuatori din România, specialitatea lui fiind portretele, pe care le reproduce cu o fidelitate extraordinară.

”Iubeam să desenez în copilărie, părinții mei erau surprinși să vadă că, la 3-4 ani, reușeam să redau pe hârtie diverse momente pe care le observam în jurul meu. Am fost îndrumat, la un moment dat, de către învățătoarea mea din clasele primare să urmez o cale către artă, însă soarta m-a condus pe altă cale. Am terminat un liceu cu profil matematică-informatică, apoi o facultate la finalul căreia am obținut o diplomă de inginer agronom”, și-a început povestea Marius Chircă.

Odată ce le-a făcut pe plac părinților săi, a decis să-și urmeze, totuși, instinctul și pasiunea.

”Am obținut această diplomă pentru că era o presiune. Simțeam că dacă nu o voi obține îmi voi dezamăgi părinții și nu-mi doream să fac asta, așa că am urmat această cale, chiar dacă nu mi-a plăcut. După aproximativ 2 ani de la terminarea facultății, trecând printr-o perioadă în care entuziasmul meu pentru orice era zero, am pus din nou mâna pe creion. Printr-o circumstanță favorabilă, după aproximativ 4-5 luni de când m-am reapucat de desenat, am ajuns ucenic într-un studio de tatuaje”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, tânărul artist.