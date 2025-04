Și-a tatuat pe braț chipul medicului care i-a salvat viața în copilărie. ”Îngerul copiilor” l-a operat de o tumoare la plămâni când avea 3 ani. ”Nu găsisem pe nimeni care să...”

Un bucureștean de 28 de ani și-a făcut un tatuaj unic în România, cu totul special. Robert Ioniță și-a tatuat pe braț portretul renumitului chirurg pediatru Alexandru Pesamosca, supranumit ”Îngerul copiilor”. Tânărul a vrut să îi aducă astfel un omagiu medicului care i-a salvat viața când avea doar doi ani, iar CANCAN.RO are toate detaliile. De-a lungul carierei sale, doctorul Pesamosca a operat nu mai puţin de 50.000 de copii cu malformaţii grave. Marele chirurg, considerat un geniu al medicinei, s-a stins din viață în anul 2011.

Când fiul lor avea trei ani, părinții lui Robert Ioniță au aflat că micuțul este grav bolnav. Copilul dezvoltase o tumoare malignă în zona plămânilor. Băiețelul a ajuns pe mâinile celebrului chirurg pediatru Alexandru Pesamosca, care i-a salvat viața. Vindecarea lui Robert a fost doar una dintre zecile de mii de minuni făcute de doctorul supranumit ”Îngerul copiilor”.

Robert era prea mic pentru a-și aminti mare lucru, dar părinții săi au avut grijă să îi povestească, atunci când a mai crescut, că omul căruia îi datorează viața se numește Alexandru Pesamosca.

Odată ce a devenit adult, tânărul de 28 de ani a înțeles și mai bine cât de norocos a fost că cel care l-a tratat de boala gravă de care suferea a fost tocmai ”Îngerul copiilor”.

”După ce am fost operat, a trebuit ca din trei în trei luni să ne ducem la control, iar apoi din șase în șase luni, din an în an până au trecut 7 ani, ca să fie siguri că nu mai apare tumoarea. După operație, domnul Pesamosca a venit personal în salon și a vorbit cu părinții mei, le-a spus că totul a decurs cum trebuie și să fie liniștiți”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Robert Ioniță.