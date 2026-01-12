Ce boală are Mario Iorgulescu și cum a descoperit-o: „Eu de aia aveam ieșiri violente când mă mai îmbătam”

În 2019, Mario Iorgulescu, aflat sub influența alcoolului și a drogurilor, a provocat un accident rutier mortal după ce a plecat de la o petrecere. Ulterior, potrivit avocatului său, a fost scos din țară și se află într-o clinică privată din Italia. La șase ani de la evenimentele care l-au adus în fața justiției, tânărul susține că așteaptă, în sfârșit, să se facă dreptate, invocând documente medicale care, spune el, nu au fost luate în considerare El a explicat în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO cum a descoperit boala și cât de mult l-a afectat.

Au trecut șase ani de la producerea gravului accident rutier care a dus la moartea lui Dani Vicol. Mario Iorgulescu a lăsat în urmă o familie îndurerată, formată din soția sa, Melek, și cei doi copii ai lor. La scurt timp după tragedie, tânărul a fost dus de familie în Italia, unde a fost internat într-o unitate medicală. Fiul liu Gino Iorgulescu își dorește să se facă dreptate, ținând cont de boala pe care o are și care îl afectează pe zi ce trece.

„Au trecut ăștia 6 ani, băi, măcar acum să se facă dreptate, să se ia în calcul actul meu medical, că am o leziune pe lobul frontal al creierului și e 100% ireversibilă. Și legea spune…”, a povestit Mario Iorgulescu la „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO.

Mario Iorgulescu a explicat în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO faptul că, potrivit legii, existența unui astfel de diagnostic ar trebui să ducă la suspendarea procesului. Următoarea înfățișare va avea loc în luna februarie la tribunal.

„Știu. Și legea spune că, dacă eu am actul ăsta medical, procesul trebuie să se suspende pentru că ai drept la viață. Primul lucru, ai drept la viață. Procesul trebuie să se suspende până mă fac eu bine”, a mai spus tânărul.

De ce se tratează Mario Iorgulescu în Italia?

Întrebat de ce a ales să se trateze în Italia și nu în România, Mario Iorgulescu susține că lipsa clinicilor specializate din țară a fost decisivă. Potrivit declarațiilor sale, problemele medicale ar fi fost agravate de-a lungul timpului de practicarea sporturilor extreme.

“Pentru că nu avem clinici. Noi am descoperit că boala pe care o am eu e din copilărie. Eu de aia aveam ieșiri violente când mă mai îmbătam și, cum mă provoca cineva, eu eram violent. Eu de aia, din cauza leziunilor pe creier… pentru că eu făceam foarte multe sporturi extreme și de la căzăturile în cap, pe care le-am avut multe, s-au acumulat și mi s-a creat o leziune pe lobul frontal. De la accident s-a mărit și mai rău.”, a mai spus Mario Iorgulescu.

