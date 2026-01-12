Acasă » Știri » Ce boală are Mario Iorgulescu și cum a descoperit-o: „Eu de aia aveam ieșiri violente când mă mai îmbătam”

Ce boală are Mario Iorgulescu și cum a descoperit-o: „Eu de aia aveam ieșiri violente când mă mai îmbătam”

De: Andreea Stăncescu 12/01/2026 | 13:15
Ce boală are Mario Iorgulescu și cum a descoperit-o: „Eu de aia aveam ieșiri violente când mă mai îmbătam”

În 2019, Mario Iorgulescu, aflat sub influența alcoolului și a drogurilor, a provocat un accident rutier mortal după ce a plecat de la o petrecere. Ulterior, potrivit avocatului său, a fost scos din țară și se află într-o clinică privată din Italia. La șase ani de la evenimentele care l-au adus în fața justiției, tânărul susține că așteaptă, în sfârșit, să se facă dreptate, invocând documente medicale care, spune el, nu au fost luate în considerare El a explicat în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO cum a descoperit boala și cât de mult l-a afectat.

Au trecut șase ani de la producerea gravului accident rutier care a dus la moartea lui Dani Vicol. Mario Iorgulescu a lăsat în urmă o familie îndurerată, formată din soția sa, Melek, și cei doi copii ai lor. La scurt timp după tragedie, tânărul a fost dus de familie în Italia, unde a fost internat într-o unitate medicală. Fiul liu Gino Iorgulescu își dorește să se facă dreptate, ținând cont de boala pe care o are și care îl afectează pe zi ce trece.

„Au trecut ăștia 6 ani, băi, măcar acum să se facă dreptate, să se ia în calcul actul meu medical, că am o leziune pe lobul frontal al creierului și e 100% ireversibilă. Și legea spune…”, a povestit Mario Iorgulescu la „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO.

Mario Iorgulescu a explicat în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO faptul că, potrivit legii, existența unui astfel de diagnostic ar trebui să ducă la suspendarea procesului. Următoarea înfățișare va avea loc în luna februarie la tribunal.

„Știu. Și legea spune că, dacă eu am actul ăsta medical, procesul trebuie să se suspende pentru că ai drept la viață. Primul lucru, ai drept la viață. Procesul trebuie să se suspende până mă fac eu bine”, a mai spus tânărul.

Sursa foto: Dan Capatos Show

De ce se tratează Mario Iorgulescu în Italia?

Întrebat de ce a ales să se trateze în Italia și nu în România, Mario Iorgulescu susține că lipsa clinicilor specializate din țară a fost decisivă. Potrivit declarațiilor sale, problemele medicale ar fi fost agravate de-a lungul timpului de practicarea sporturilor extreme.

“Pentru că nu avem clinici. Noi am descoperit că boala pe care o am eu e din copilărie. Eu de aia aveam ieșiri violente când mă mai îmbătam și, cum mă provoca cineva, eu eram violent. Eu de aia, din cauza leziunilor pe creier… pentru că eu făceam foarte multe sporturi extreme și de la căzăturile în cap, pe care le-am avut multe, s-au acumulat și mi s-a creat o leziune pe lobul frontal. De la accident s-a mărit și mai rău.”, a mai spus Mario Iorgulescu.

CITEȘTE ȘI: L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale

Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații grave la adresa magistraților: „Au foarte multe conturi pline, pline de bani”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce vor face Moldo și Kira, după ce au câștigat Casa iubirii: ”Povestea noastră”
Știri
Ce vor face Moldo și Kira, după ce au câștigat Casa iubirii: ”Povestea noastră”
Cum e viața lui Mario Iorgulescu la clinica din Italia. Ce îi declanșează ieșirile nervoase
Știri
Cum e viața lui Mario Iorgulescu la clinica din Italia. Ce îi declanșează ieșirile nervoase
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul.ro
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma de milioane a „Comandantului” a fost inundată
Adevarul
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Parteneri
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin
Digi 24
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă...
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens”
Digi24
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Amenzi record de 163 milioane lei de la Consiliul Concurenței pentru companii auto, tech și inginerie
go4it.ro
Amenzi record de 163 milioane lei de la Consiliul Concurenței pentru companii auto, tech și...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor de 50 de litri
Gandul.ro
Cât îi costă pe români un plin la mașină, în ianuarie 2026, la un rezervor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce vor face Moldo și Kira, după ce au câștigat Casa iubirii: ”Povestea noastră”
Ce vor face Moldo și Kira, după ce au câștigat Casa iubirii: ”Povestea noastră”
Cum e viața lui Mario Iorgulescu la clinica din Italia. Ce îi declanșează ieșirile nervoase
Cum e viața lui Mario Iorgulescu la clinica din Italia. Ce îi declanșează ieșirile nervoase
Zodiile care întorc banii cu lopata în 2026. Val de prosperitate pentru acești nativi
Zodiile care întorc banii cu lopata în 2026. Val de prosperitate pentru acești nativi
Mario Iorgulescu crede că accidentul în care Dani Vicol a murit a fost o înscenare: „Am făcut o ...
Mario Iorgulescu crede că accidentul în care Dani Vicol a murit a fost o înscenare: „Am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România”
Ce salariu are o badantă româncă din Italia în 2026. Suma la care ajunge lunar, pe lângă cazare ...
Ce salariu are o badantă româncă din Italia în 2026. Suma la care ajunge lunar, pe lângă cazare și mâncare
De ce nu trebuie sa plătim cu cardul. Răspunsul experților
De ce nu trebuie sa plătim cu cardul. Răspunsul experților
Vezi toate știrile
×