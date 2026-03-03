Acasă » Știri » Proteina animală vs proteina vegetală. Mihaela Bilic explică de unde își iau proteina milioane de oameni

Proteina animală vs proteina vegetală. Mihaela Bilic explică de unde își iau proteina milioane de oameni

De: Paul Hangerli 03/03/2026 | 05:40
Proteina animală vs proteina vegetală. Mihaela Bilic explică de unde își iau proteina milioane de oameni
Mihaela Bilic, sursa captură social media

Discuțiile despre proteine au devenit tot mai intense în ultimii ani, mai ales în contextul dietelor moderne care pun accent pe carne, ouă și lactate. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage însă atenția că realitatea alimentației globale arată cu totul diferit. În multe regiuni ale lumii, oamenii își iau proteina aproape exclusiv din plante, iar acest lucru nu înseamnă neapărat o dietă dezechilibrată.

Mihaela Bilic: „Sunt continente întregi care se hrănesc cu cereale și leguminoase”

Medicul nutriționist a vorbit recent despre ideea, foarte răspândită, potrivit căreia proteina ar proveni în principal din carne sau produse de origine animală. În realitate, spune ea, multe populații își asigură necesarul de proteine din alimente simple, bazate pe plante.

„N-au carne, pește, ou, brânză pe care noi suntem prea sătui de ele, da? Și atunci oamenii de unde-și iau proteina? Din orez, din grâu, din linte, din porumb. Sunt continente întregi care cu asta se hrănesc. Deci nu e rău. Ia duceți-vă în Africa și spuneți-le la băi, știți că glutenul e ceva nasol”, a spus Mihaela Bilic.

Potrivit nutriționistului, în multe părți ale lumii cerealele și leguminoasele sunt baza alimentației zilnice, iar oamenii reușesc astfel să își asigure nutrienții de care organismul are nevoie.

De ce sunt proteinele esențiale pentru organism

Proteinele joacă un rol fundamental în funcționarea corpului. Ele contribuie la formarea și menținerea masei musculare, la refacerea țesuturilor și la producerea unor hormoni și enzime importante. De asemenea, proteinele sunt implicate în funcționarea sistemului imunitar și în numeroase procese metabolice.

În alimentație există două surse principale de proteine: cele de origine animală și cele de origine vegetală. Diferențele dintre ele țin în principal de compoziția aminoacizilor, de modul în care sunt digerate și de impactul lor asupra sănătății.

Proteina animală și avantajele ei

Proteina animală provine din alimente precum carnea, peștele, ouăle sau produsele lactate. Aceste proteine sunt considerate complete deoarece conțin toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie.

Din acest motiv, proteinele animale sunt absorbite foarte eficient de organism și sunt adesea asociate cu dezvoltarea musculară și recuperarea după efort. Ele oferă și nutrienți importanți precum vitamina B12, fierul sau zincul.

Totuși, specialiștii atrag atenția că un consum excesiv de carne, mai ales de carne procesată sau roșie, poate fi asociat cu un aport mai mare de grăsimi saturate.

Proteina vegetală și rolul ei în alimentație

Proteina vegetală provine din plante și din produse derivate din acestea. Leguminoasele precum lintea, fasolea sau năutul, dar și cerealele, semințele și nucile reprezintă surse importante de proteine.

De exemplu, lintea conține aproximativ nouă grame de proteine la o sută de grame, iar năutul aproximativ opt grame. În multe culturi culinare din lume, aceste alimente sunt consumate zilnic și reprezintă baza alimentației.

Proteinele vegetale nu conțin întotdeauna toți aminoacizii esențiali în cantități suficiente, însă acest lucru poate fi compensat prin combinarea alimentelor. Orezul consumat alături de fasole sau linte este un exemplu clasic de combinație care oferă organismului aminoacizii necesari.

Cum arată dieta bazată pe plante în diferite regiuni ale lumii

În multe zone ale lumii, alimentația tradițională este dominată de plante. În Asia de Sud, milioane de oameni consumă zilnic orez și linte. În Africa, dieta se bazează frecvent pe porumb, mei, fasole sau arahide. În America Latină, combinația clasică de orez și fasole este una dintre cele mai răspândite mese.

Aceste tipuri de alimentație pot asigura aportul de proteine atunci când dieta este variată și suficientă din punct de vedere caloric.

De ce glutenul nu este o problemă pentru majoritatea oamenilor

În ultimii ani, glutenul a devenit un subiect controversat în nutriție. Totuși, specialiștii spun că această proteină din grâu și alte cereale este problematică în special pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten.

Pentru majoritatea oamenilor, consumul de cereale nu reprezintă un risc. De fapt, grâul și alte cereale sunt o sursă importantă de energie și proteine pentru miliarde de oameni din întreaga lume.

Dezbaterea dintre proteina animală și cea vegetală nu are un răspuns simplu. Ambele tipuri de proteine au roluri importante în alimentație și pot contribui la o dietă sănătoasă.

Așa cum subliniază și Mihaela Bilic, în multe părți ale lumii oamenii trăiesc de generații întregi consumând în principal cereale și leguminoase. Secretul rămâne varietatea alimentelor și echilibrul în alimentație.

CITEȘTE ȘI: Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de la masă”

Alimentul de post care ne face de 2 ori mai inteligenți, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Știri
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
Știri
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis caserola, a luat pieptul și...”
Gandul.ro
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET....
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
Digi24
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata...
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Click.ro
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Digi 24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas...
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta...
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record....
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
go4it.ro
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis caserola, a luat pieptul și...”
Gandul.ro
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței
Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi ...
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi ...
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar ...
Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar putea să nu-i pice bine iubitei lui!
Vezi toate știrile
×