Proteina animală vs proteina vegetală. Mihaela Bilic explică de unde își iau proteina milioane de oameni

Discuțiile despre proteine au devenit tot mai intense în ultimii ani, mai ales în contextul dietelor moderne care pun accent pe carne, ouă și lactate. Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage însă atenția că realitatea alimentației globale arată cu totul diferit. În multe regiuni ale lumii, oamenii își iau proteina aproape exclusiv din plante, iar acest lucru nu înseamnă neapărat o dietă dezechilibrată.

Mihaela Bilic: „Sunt continente întregi care se hrănesc cu cereale și leguminoase”

Medicul nutriționist a vorbit recent despre ideea, foarte răspândită, potrivit căreia proteina ar proveni în principal din carne sau produse de origine animală. În realitate, spune ea, multe populații își asigură necesarul de proteine din alimente simple, bazate pe plante.

„N-au carne, pește, ou, brânză pe care noi suntem prea sătui de ele, da? Și atunci oamenii de unde-și iau proteina? Din orez, din grâu, din linte, din porumb. Sunt continente întregi care cu asta se hrănesc. Deci nu e rău. Ia duceți-vă în Africa și spuneți-le la băi, știți că glutenul e ceva nasol”, a spus Mihaela Bilic.

Potrivit nutriționistului, în multe părți ale lumii cerealele și leguminoasele sunt baza alimentației zilnice, iar oamenii reușesc astfel să își asigure nutrienții de care organismul are nevoie.

De ce sunt proteinele esențiale pentru organism

Proteinele joacă un rol fundamental în funcționarea corpului. Ele contribuie la formarea și menținerea masei musculare, la refacerea țesuturilor și la producerea unor hormoni și enzime importante. De asemenea, proteinele sunt implicate în funcționarea sistemului imunitar și în numeroase procese metabolice.

În alimentație există două surse principale de proteine: cele de origine animală și cele de origine vegetală. Diferențele dintre ele țin în principal de compoziția aminoacizilor, de modul în care sunt digerate și de impactul lor asupra sănătății.

Proteina animală și avantajele ei

Proteina animală provine din alimente precum carnea, peștele, ouăle sau produsele lactate. Aceste proteine sunt considerate complete deoarece conțin toți aminoacizii esențiali de care organismul are nevoie.

Din acest motiv, proteinele animale sunt absorbite foarte eficient de organism și sunt adesea asociate cu dezvoltarea musculară și recuperarea după efort. Ele oferă și nutrienți importanți precum vitamina B12, fierul sau zincul.

Totuși, specialiștii atrag atenția că un consum excesiv de carne, mai ales de carne procesată sau roșie, poate fi asociat cu un aport mai mare de grăsimi saturate.

Proteina vegetală și rolul ei în alimentație

Proteina vegetală provine din plante și din produse derivate din acestea. Leguminoasele precum lintea, fasolea sau năutul, dar și cerealele, semințele și nucile reprezintă surse importante de proteine.

De exemplu, lintea conține aproximativ nouă grame de proteine la o sută de grame, iar năutul aproximativ opt grame. În multe culturi culinare din lume, aceste alimente sunt consumate zilnic și reprezintă baza alimentației.

Proteinele vegetale nu conțin întotdeauna toți aminoacizii esențiali în cantități suficiente, însă acest lucru poate fi compensat prin combinarea alimentelor. Orezul consumat alături de fasole sau linte este un exemplu clasic de combinație care oferă organismului aminoacizii necesari.

Cum arată dieta bazată pe plante în diferite regiuni ale lumii

În multe zone ale lumii, alimentația tradițională este dominată de plante. În Asia de Sud, milioane de oameni consumă zilnic orez și linte. În Africa, dieta se bazează frecvent pe porumb, mei, fasole sau arahide. În America Latină, combinația clasică de orez și fasole este una dintre cele mai răspândite mese.

Aceste tipuri de alimentație pot asigura aportul de proteine atunci când dieta este variată și suficientă din punct de vedere caloric.

De ce glutenul nu este o problemă pentru majoritatea oamenilor

În ultimii ani, glutenul a devenit un subiect controversat în nutriție. Totuși, specialiștii spun că această proteină din grâu și alte cereale este problematică în special pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten.

Pentru majoritatea oamenilor, consumul de cereale nu reprezintă un risc. De fapt, grâul și alte cereale sunt o sursă importantă de energie și proteine pentru miliarde de oameni din întreaga lume.

Dezbaterea dintre proteina animală și cea vegetală nu are un răspuns simplu. Ambele tipuri de proteine au roluri importante în alimentație și pot contribui la o dietă sănătoasă.

Așa cum subliniază și Mihaela Bilic, în multe părți ale lumii oamenii trăiesc de generații întregi consumând în principal cereale și leguminoase. Secretul rămâne varietatea alimentelor și echilibrul în alimentație.

CITEȘTE ȘI: Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de la masă”

Alimentul de post care ne face de 2 ori mai inteligenți, potrivit dr. neurochirurg Vlad Ciurea