Prețurile la carburanți marți, 3 martie 2026. Cât a ajuns să coste un litru de benzină

Prețurile la carburanți rămân atent urmărite de șoferii din România, mai ales în contextul variațiilor din ultima perioadă. Benzina și motorina se mențin peste pragul de 7,7–8 lei pe litru, în timp ce GPL continuă să fie varianta mult mai ieftină. Diferențele dintre orașe sunt mici, însă costul unui plin pentru o mașină obișnuită se apropie deja de 400 de lei.

Prețurile la carburanți azi în România

La nivel național, prețurile la pompă variază ușor în funcție de benzinărie și de oraș, însă media se menține relativ stabilă. Benzina standard (95) costă aproximativ între 7,73 și 7,88 lei pe litru, în timp ce motorina se situează între 8,07 și 8,16 lei pe litru.

În cazul GPL, prețurile sunt mult mai mici, în general între 3,90 și 3,96 lei pe litru. Aceste valori sunt orientative, deoarece fiecare stație poate practica tarife ușor diferite.

Prețuri în București

În Capitală, șoferii pot găsi unele dintre cele mai mici prețuri din țară. Benzina se vinde în general între 7,69 și 7,73 lei pe litru, iar motorina costă între 7,98 și 8,03 lei pe litru.

Pentru GPL, prețul poate coborî până la aproximativ 3,84 lei pe litru. În multe stații din oraș diferența dintre benzinării este de doar câțiva bani pe litru.

Prețuri în marile orașe din România

În celelalte orașe mari ale țării, prețurile sunt foarte apropiate de cele din București.

În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită în jurul valorii de 7,69 lei pe litru, iar motorina în jur de 7,99 lei pe litru, în timp ce GPL ajunge la aproximativ 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina se situează în jur de 7,70 lei pe litru, motorina la aproximativ 8,01 lei pe litru, iar GPL poate coborî până la 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina ajunge la aproximativ 7,71 lei pe litru, motorina la aproximativ 8,01 lei pe litru, iar GPL poate ajunge la aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina se vinde în jur de 7,73 lei pe litru, motorina la aproximativ 8,00 lei pe litru, iar GPL în jur de 3,97 lei pe litru.

În general, diferențele dintre marile orașe sunt foarte mici și rar depășesc 1–5 bani pe litru.

Cât costă un plin în România

Pentru a înțelege impactul asupra bugetului șoferilor, se poate calcula costul unui plin pentru un rezervor mediu de 50 de litri.

La benzină, dacă luăm ca referință un preț mediu de aproximativ 7,80 lei pe litru, un plin ajunge la aproximativ 390 de lei.

În cazul motorinei, la un preț mediu de aproximativ 8,10 lei pe litru, un plin ajunge la aproximativ 405 lei.

Pentru șoferii care folosesc GPL, costul este semnificativ mai mic. La un preț mediu de aproximativ 3,95 lei pe litru, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 197 de lei.

Tendința prețurilor la carburanți

În ultimele săptămâni, prețurile la pompă au înregistrat creșteri ușoare, de aproximativ 1 până la 4 bani pe litru. Diferența dintre benzină și motorină rămâne în jur de 30 de bani pe litru, în timp ce GPL s-a menținut relativ stabil, în jurul valorii de 3,9 lei pe litru.

Evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori economici, printre care accizele și taxele aplicate carburanților, evoluția petrolului Brent pe piețele internaționale și cursul valutar.

În prezent, șoferii din România plătesc aproximativ 7,8 lei pe litru pentru benzină și peste 8 lei pe litru pentru motorină, ceea ce înseamnă că un plin pentru o mașină obișnuită ajunge la aproape 400 de lei. În continuare, GPL rămâne cea mai ieftină variantă de alimentare, costul fiind aproape la jumătate față de carburanții clasici.

CITEȘTE ȘI: Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt

Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului