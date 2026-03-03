Acasă » Știri » Prețurile la carburanți marți, 3 martie 2026. Cât a ajuns să coste un litru de benzină

Prețurile la carburanți marți, 3 martie 2026. Cât a ajuns să coste un litru de benzină

De: Paul Hangerli 03/03/2026 | 06:45
Prețurile la carburanți marți, 3 martie 2026. Cât a ajuns să coste un litru de benzină
Prețuri la carburanți, sursa-pexels.com

Prețurile la carburanți rămân atent urmărite de șoferii din România, mai ales în contextul variațiilor din ultima perioadă. Benzina și motorina se mențin peste pragul de 7,7–8 lei pe litru, în timp ce GPL continuă să fie varianta mult mai ieftină. Diferențele dintre orașe sunt mici, însă costul unui plin pentru o mașină obișnuită se apropie deja de 400 de lei.

Prețurile la carburanți azi în România

La nivel național, prețurile la pompă variază ușor în funcție de benzinărie și de oraș, însă media se menține relativ stabilă. Benzina standard (95) costă aproximativ între 7,73 și 7,88 lei pe litru, în timp ce motorina se situează între 8,07 și 8,16 lei pe litru.

În cazul GPL, prețurile sunt mult mai mici, în general între 3,90 și 3,96 lei pe litru. Aceste valori sunt orientative, deoarece fiecare stație poate practica tarife ușor diferite.

Prețuri în București

În Capitală, șoferii pot găsi unele dintre cele mai mici prețuri din țară. Benzina se vinde în general între 7,69 și 7,73 lei pe litru, iar motorina costă între 7,98 și 8,03 lei pe litru.

Pentru GPL, prețul poate coborî până la aproximativ 3,84 lei pe litru. În multe stații din oraș diferența dintre benzinării este de doar câțiva bani pe litru.

Prețuri în marile orașe din România

În celelalte orașe mari ale țării, prețurile sunt foarte apropiate de cele din București.

În Cluj-Napoca, benzina poate fi găsită în jurul valorii de 7,69 lei pe litru, iar motorina în jur de 7,99 lei pe litru, în timp ce GPL ajunge la aproximativ 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina se situează în jur de 7,70 lei pe litru, motorina la aproximativ 8,01 lei pe litru, iar GPL poate coborî până la 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina ajunge la aproximativ 7,71 lei pe litru, motorina la aproximativ 8,01 lei pe litru, iar GPL poate ajunge la aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina se vinde în jur de 7,73 lei pe litru, motorina la aproximativ 8,00 lei pe litru, iar GPL în jur de 3,97 lei pe litru.

În general, diferențele dintre marile orașe sunt foarte mici și rar depășesc 1–5 bani pe litru.

Cât costă un plin în România

Pentru a înțelege impactul asupra bugetului șoferilor, se poate calcula costul unui plin pentru un rezervor mediu de 50 de litri.

La benzină, dacă luăm ca referință un preț mediu de aproximativ 7,80 lei pe litru, un plin ajunge la aproximativ 390 de lei.

În cazul motorinei, la un preț mediu de aproximativ 8,10 lei pe litru, un plin ajunge la aproximativ 405 lei.

Pentru șoferii care folosesc GPL, costul este semnificativ mai mic. La un preț mediu de aproximativ 3,95 lei pe litru, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 197 de lei.

Tendința prețurilor la carburanți

În ultimele săptămâni, prețurile la pompă au înregistrat creșteri ușoare, de aproximativ 1 până la 4 bani pe litru. Diferența dintre benzină și motorină rămâne în jur de 30 de bani pe litru, în timp ce GPL s-a menținut relativ stabil, în jurul valorii de 3,9 lei pe litru.

Evoluția prețurilor este influențată de mai mulți factori economici, printre care accizele și taxele aplicate carburanților, evoluția petrolului Brent pe piețele internaționale și cursul valutar.

În prezent, șoferii din România plătesc aproximativ 7,8 lei pe litru pentru benzină și peste 8 lei pe litru pentru motorină, ceea ce înseamnă că un plin pentru o mașină obișnuită ajunge la aproape 400 de lei. În continuare, GPL rămâne cea mai ieftină variantă de alimentare, costul fiind aproape la jumătate față de carburanții clasici.

CITEȘTE ȘI: Ce salarii are un controlor STB acum, în 2026. Câți lei câștigă lunar un „naș”, de fapt

 Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Știri
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
Știri
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis caserola, a luat pieptul și...”
Gandul.ro
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET....
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
Digi24
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata...
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Click.ro
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Digi 24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas...
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta...
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record....
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
go4it.ro
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis caserola, a luat pieptul și...”
Gandul.ro
Ce a pățit o angajată româncă, după ce și-a adus mâncare la PACHET. „A deschis...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței
Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi ...
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi ...
Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Horoscop rune azi, 3 martie 2026. Runa Albă aduce transformări radicale
Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar ...
Radu Ștefan Bănică, numai un zâmbet în compania unei domnișoare la petrecere. Imaginile care s-ar putea să nu-i pice bine iubitei lui!
Vezi toate știrile
×