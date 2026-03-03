BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina, care pare că au ajuns într-un impas în relație. Deznodământul este hilar.
– Bulă, diseară ieșim și noi?
– Ieșim, Bubulino, ieșim. Dar unde ai vrea, ai vreo idee?
– Da! Unul din viața celuilalt.
Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:
– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.
– Asa merg de obicei, nimic nou.
– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.
– Armata am facut-o la submarine.
– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !
– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?
– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !
Un tip se duce la un interviu pentru un job foarte bine plătit. HR-ul îl întreabă:
– Care credeți că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?
– Sinceritatea, răspunde omul fără să clipească.
– Hm… sinceritatea e importantă, spune recrutorul. Și care ar fi cel mai mare defect?
– Sinceritatea.
– Nu cred că sinceritatea e un defect, zice recrutorul, puțin mirat.
– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră, răspunde candidatul.
– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.
Ionel se gândește și zice:
– Probabil bunica are televizor.
Profesorul mirat:
– Cum așa?
– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.
Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:
– Tu poți?
– Probabil mâine va ploua.
– De ce?
– Pentru că tata a spălat mașina azi.
BANCUL ZILEI | Șeful spune un banc și toți râd, cu excepția unuia