BANC | „Bulă, diseară ieșim și noi?”

03/03/2026
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina, care pare că au ajuns într-un impas în relație. Deznodământul este hilar.

– Bulă, diseară ieșim și noi?

– Ieșim, Bubulino, ieșim. Dar unde ai vrea, ai vreo idee?

– Da! Unul din viața celuilalt.

Criza bărbaților de 40 de ani

Un barbat de 40 de ani vine la psihiatru si se plange ca sufera de … lipsa senzatiilor tari. Psihiatrul cauta solutii:

– Incearca sa mergi cu masina cu viteza foarte mare.

– Asa merg de obicei, nimic nou.

– Incearca sa mergi intr-o calatorie cu submarinul.

– Armata am facut-o la submarine.

– la-ti o amanta, si asta chiar o sa mearga !

– Doctore, deja am trei ! Ce ma fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i … nevestei de ele !

Alte bancuri amuzante

Un tip se duce la un interviu pentru un job foarte bine plătit. HR-ul îl întreabă:

– Care credeți că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?

– Sinceritatea, răspunde omul fără să clipească.

– Hm… sinceritatea e importantă, spune recrutorul. Și care ar fi cel mai mare defect?

– Sinceritatea.

– Nu cred că sinceritatea e un defect, zice recrutorul, puțin mirat.

– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră, răspunde candidatul.

 

– Ionel, spune-mi o propoziție cu cuvântul „probabil”.

Ionel se gândește și zice:

– Probabil bunica are televizor.

Profesorul mirat:

– Cum așa?

– Păi, am văzut telecomanda pe masă, dar nu știu sigur dacă e a ei.

Profesorul oftează și o întreabă pe Maria:

– Tu poți?

– Probabil mâine va ploua.

– De ce?

– Pentru că tata a spălat mașina azi.

Bancul începutului de săptămână | Motiv de concediere
Bancul începutului de săptămână | Motiv de concediere
BANCUL ZILEI | Șeful spune un banc și toți râd, cu excepția unuia
BANCUL ZILEI | Șeful spune un banc și toți râd, cu excepția unuia
