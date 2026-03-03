Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu dezvăluie salata de post cremoasă și aromată din morcovi și nucă

În bucătăria liniștită a mănăstirii, unde fiecare lucru se face cu răbdare și cu gând bun, Maica Alexandra ne arată cum din câteva ingrediente simple se poate naște o salată de post cu gust memorabil. Morcovii fierți, maioneza vegetală și usturoiul se întâlnesc într-o rânduială culinară care aduce savoare, dar și tihnă sufletească. Este o mâncare ușor de pregătit, cremoasă și aromată, care se potrivește deopotrivă zilelor de post și meselor liniștite în familie.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

Astăzi, Maica Alexandra ne împărtășește o rețetă simplă, dar plină de bunătate: o salată de morcovi cu nucă și usturoi, pregătită cu răbdare și cu gând curat, așa cum se cuvine în bucătăriile mănăstirești.

Ingrediente

1 kg morcovi

450 g maioneză vegetală

100 g miez de nucă măcinat

4 lingurițe mujdei de usturoi

3 linguri oțet

sare după gust

frunze de busuioc sau mentă pentru împodobirea salatei

Rânduiala pregătirii morcovilor

Mai întâi, morcovii se curăță cu grijă și se spală în apă rece.

Se pun la fiert, întregi sau tăiați în bucăți mai mari, într-o oală cu apă și puțină sare. După 15–20 de minute, morcovii trebuie să fie fragezi, dar să își păstreze încă tăria.

Se scurg apoi de apă și se lasă la răcit în tihnă. După ce s-au răcorit bine, se dau pe răzătoarea mare sau se taie cubulețe mici, după cum îi place fiecăruia.

Sosul care leagă toate aromele

Într-un vas încăpător se pregătește sosul care va aduna toate gusturile laolaltă.

Se amestecă maioneza vegetală, mujdeiul de usturoi, oțetul și un praf de sare.

Se amestecă încet, până când sosul devine fin și omogen, ca o cremă catifelată.

Împreunarea ingredientelor

Peste sosul pregătit se adaugă morcovii răzuiți și miezul de nucă măcinat.

Se amestecă ușor, cu mișcări line, până când toate ingredientele se îmbrățișează și se leagă într-o salată cremoasă și bine înmiresmată.

Potrivirea gustului

Maica Alexandra spune că fiecare mâncare trebuie gustată cu răbdare.

Dacă este nevoie, se mai adaugă puțină sare, un strop de oțet pentru prospețime sau încă puțin usturoi, pentru cei care iubesc aroma lui mai puternică.

Împodobirea salatei

Salata se așază într-un bol frumos și se împodobește cu frunze de busuioc pentru parfum sau cu frunze de mentă, dacă se dorește o notă mai proaspătă.

Micul secret al gustului desăvârșit

Pentru ca aromele să se așeze bine una lângă alta, salata se lasă 30–60 de minute la frigider înainte de a fi adusă la masă. În acest răstimp, gusturile se îmblânzesc și se împletesc, iar textura devine mai cremoasă.

La sfârșitul unei astfel de pregătiri simple, Maica Alexandra ne amintește că liniștea sufletului este la fel de importantă ca hrana trupului.

„Atunci va câștiga cineva pacea și liniștea, când va înlătura gândurile deșarte.”

— Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului

