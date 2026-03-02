Acasă » Știri » Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de la masă”

Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de la masă"

02/03/2026
Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de la masă"
Mircea Beuran, sursă- captură social media Brainmatters

Felul în care mâncăm este la fel de important ca ceea ce mâncăm. Medicul Mircea Beuran atrage atenția asupra unui obicei răspândit în multe familii: mesele foarte bogate, mai ales seara. Potrivit specialistului, supraalimentarea pune presiune pe sistemul digestiv și poate avea consecințe asupra pancreasului și metabolismului. Mesajul său este simplu: moderația la masă ajută organismul să funcționeze corect.

Sfatul medicului Mircea Beuran despre alimentație

Într-o intervenție despre obiceiurile alimentare, medicul Mircea Beuran a explicat de ce mesele foarte bogate pot deveni o problemă pentru organism.

„Trebuie să mâncăm în așa fel încât niciodată să nu ne ridicăm sătui. Trebuie să lași această liniște a organismului de a-și prelucra bolul alimentar, pentru că efortul de a prelucra un volum foarte mare înseamnă un consum energetic pentru unele glande cu secreție pentru tubul digestiv foarte mare și de foarte multe ori volumul mare de mâncare, dacă se mai amestecă și cu alcool, declanșează de foarte multe ori o reacție pancreatică. Iar mesele de noapte sunt un calvar.”

Ideea centrală a mesajului este că organismul are nevoie de timp și energie pentru digestie, iar mesele foarte mari pot suprasolicita sistemul digestiv.

Ce se întâmplă în organism când mâncăm prea mult

Supraalimentarea solicită digestia mai mult decât ne imaginăm. Atunci când consumăm cantități mari de mâncare într-un timp scurt, organismul trebuie să producă mai multe enzime digestive pentru a procesa alimentele.

Stomacul, ficatul și pancreasul sunt implicate direct în acest proces. Digestia devine mai lentă, iar multe persoane resimt senzația de greutate, balonare sau somnolență după mesele foarte bogate. Acesta este motivul pentru care nutriționiștii recomandă porții moderate și mese echilibrate.

De ce combinația dintre mâncare multă și alcool poate fi periculoasă

Un alt punct important subliniat de medic este asocierea dintre mesele foarte bogate și consumul de alcool. Alcoolul stimulează secrețiile digestive și poate irita pancreasul.

În unele situații, mai ales la persoanele care consumă frecvent alcool sau au o sensibilitate digestivă, această combinație poate favoriza inflamația pancreasului. De aceea, medicii recomandă prudență atunci când mesele bogate sunt însoțite de băuturi alcoolice.

De ce mesele târzii sunt greu de suportat pentru organism

Mesele foarte târzii reprezintă un alt obicei criticat de specialiști. În mod natural, digestia și metabolismul funcționează mai eficient în timpul zilei.

Când mâncăm mult noaptea, organismul încearcă să digere exact în momentul în care ar trebui să se odihnească. Pot apărea reflux gastric, somn agitat sau o digestie mai lentă. În plus, studiile arată că mesele târzii pot perturba ritmul biologic al organismului și pot afecta metabolismul.

Ideea de a nu mânca până la saturație totală

Recomandarea de a nu te ridica complet sătul de la masă nu este una nouă. În cultura japoneză există chiar un principiu celebru numit hara hachi bu, care înseamnă să mănânci până la aproximativ 80% din senzația de sațietate.

Studiile asupra obiceiurilor alimentare arată că persoanele care adoptă acest tip de alimentație tind să consume mai puține calorii și să aibă o dietă mai echilibrată. Porțiile moderate reduc încărcarea digestivă și pot contribui la menținerea unei greutăți sănătoase.

Totuși, specialiștii subliniază că ideea nu trebuie interpretată extrem. Nu este obligatoriu să pleci flămând de la masă, ci să eviți senzația de plenitudine excesivă sau disconfort.

Mesajul transmis de medicul Mircea Beuran este, în esență, unul despre echilibru. Cercetările moderne despre nutriție confirmă că porțiile moderate, mesele regulate și evitarea exceselor ajută organismul să funcționeze mai bine.

Pe scurt, cele mai sănătoase obiceiuri alimentare sunt simple: porții moderate, mese echilibrate, mai puțin alcool și evitarea meselor foarte târzii. Moderația rămâne una dintre cele mai importante reguli pentru o digestie sănătoasă și pentru menținerea echilibrului metabolic.

