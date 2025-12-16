Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații grave la adresa magistraților: „Au foarte multe conturi pline, pline de bani”

Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma lui au rămas soția, Melek, și cei doi copii. Acum, văduva acestuia tună și fulgeră. Cel care i-a ucis soțul a scăpat fără să facă nicio zi de închisoare. Melek nu a mai ținut cont de nimic. Și-a strigat durerea și furia în mediul online.

Timpul a trecut, iar văduva lui Dani Vicol este acum bine. A devenit faimoasă pe TikTok și a reușit să pună pe picioare o afacere ce îi aduce bani frumoși. Tot ce își mai dorea era ca Mario Iorgulescu, acela care i-a adus multă suferință, să își primească pedeapsa.

Ei bine, dorința nu i s-a îndeplinit, iar Melek nu a mai suportat și a răbufnit. Într-un clip postat în mediul online, aceasta a anunțat că Mario Iorgulescu a scăpat de problemele cu legea și este cât se poate de liber. Decizia magistraților a revolta-o pe Melek, care și-a strigat mânia în mediul online.

„Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber și nu mai are niciun fel de mandat. După șase ani de stat pe goană, n-a stat nici măcar o zi în pușcărie. A omorât un om, era beat, era drogat, a trecut pe roșu, avea viteză de 160 la oră. Și acum este liber. Trei magistrați ai țării române au decis că nu merită să facă nici măcar o zi de pușcărie. A ieșit la iveală ar avea probleme mentale. Păi dacă avea probleme mentale, de unde avea permis de conducere? Păi nu se poate așa ceva. În ce țară infectă putem să trăim? Nu e posibil așa ceva. Deci nu mai pot. În ce țară de corupți! Toată lumea face pușcărie când greșește. Ăsta n-a făcut nici măcar o zi. Nici măcar o oră de pușcărie n-a făcut pentru toate greșelile pe care le-a făcut. Dacă acum cineva fură o găină face cel puțin șase luni de pușcărie. Ăsta a omorât un om și n-a făcut o zi de pușcărie. L-au găsit cu probleme mentale. De ce avea permis? Era beat, era drogat, avea 160 la oră, a trecut pe roșu, a omorât un om instant”, a spus Melek, în mediul online.

Melek, face acuzații grave

De asemenea, văduva lui Dani Vicol s-a arătat revoltată de felul în care se aplică legea în România. Ea spune că Mario Iorgulescu a scăpat de închisoare nu pentru că ar avea probleme mentale, ci pentru că ar avea mulți bani, pe care a știu cum să îi folosească.

Melek a făcut acuzații grave și la adresa magistraților care l-au lăsat liber, dar care ar avea conturile pline de bani.

„După șase ani de zile, după atâtea tribunale, după atâtea judecăți, după atâtea chestii, după câte am așteptat, Mario Iorgulescu este liber ca pasărea cerului. Este mai liber ca oricine. Poate să meargă oriunde, poate să facă ce vrea, doar că are probleme mentale. Doamne, în ce lume infectă putem să trăim! În ce țară coruptă! Am înțeles că doi magistrați ai țării române au ajuns la concluzia că are probleme mentale și că nu a judecat în momentul acela. Dar, totodată, acei doi magistrați s-a mai auzit că au foarte multe conturi pline, pline de bani, fără nicio explicație de unde. România este o țară de corupți. Păi voi ziceți că ț****i, că nu știu ce, că rele. Păi și voi românii ce sunteți, mă? Ca drept dovadă, Mario Iorgulescu este liber ca pasărea cerului. Deci asta ce înseamnă? Că noi toți putem să ne urcăm la volan drogați, beți, putem să omorâm pe oricine, pentru că nu facem o zi de pușcărie. Legea nu este valabilă pentru toată lumea. Sau este valabilă pentru ăștia de rând. Dar nu pentru Mario Iorgulescu și pentru Gino Iorgulescu. Șase ani de zile m-ați târât prin tribunale ca să ajungem la concluzia că Mario Iorgulescu n-are nicio vină. De ce? Că a avut probleme mentale. Vă zic eu de ce. Pentru că ați plătit blaturi, ați dat milioane de euro ca să nu facă o zi de pușcărie. Sunteți niște corupți”, a mai spus Melek.

CANCAN.RO are documentele oficiale în scandalul din familia lui Melek. A negat tot, dar adevărul a ieșit la iveală

Melek, văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, nu vrea pe oricine lângă ea: „Dacă nu ai o chiflă în stomac, nu ai ce…”

Foto: Instagram