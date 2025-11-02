Melek, văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, nu vrea pe oricine lângă ea: „Dacă nu ai o chiflă în stomac, nu ai ce…”

Melek, văduva lui Dani Vicol, o duce din ce în ce mai bine. În ultimul timp, afacerile i-au înflorit și a ajuns celebră în mediul online. Recent, bruneta a dat mai multe detalii din viața ei și a vorbit și despre cum ar trebui să arate bărbatul care ar reuși să o cucerească. La ce se uită Melek când vine vorba de un posibil pretendent?

Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma lui au rămas soția și cei doi copii ai săi. Acum, văduva acestuia a devenit celebră, are numeroși urmăritori pe TikTok și o duce bine. Melek a reușit să treacă peste toată suferința și să își reconstruiască viața. Cum arată bărbatul perfect pentru ea?

Melek nu vrea pe orice lângă ea

Deși au trecut șase ani de când și-a pierdut soțul, Melek nu și-a refăcut viața sentimentală. A preferat să se axeze pe copiii ei și pe carieră. A muncit mult și a ajuns în punctul în care și-a dorit. Ei bine, acum are de toate și se poate gândit și la partea amoroasă.

Deși nu este neapărat dornică să își găsească un partener, Melek nu exclude ideea. Recent, a vorbit și despre cum ar trebui să fie bărbatul care ar putea să o cucerească. Bruneta este o femeie pe picioarele ei, descurcăreață și își dorește un partener pe măsură. Nu vrea un bărbat bogat, dar vrea unul pe care să îl ducă bine capul și care să tragă împreună cu ea. Iar dacă mai este și frumușel, tacâmul este complet.

„Mi-a zis mama odată o vorbă: „Vezi să nu cumva să fii vaca cu lapte”. Mie mi-a rămas în cap vorba asta. Uite, cum ai zis tu, ai cașcaval. Pe mine se vede așa, că am mult cașcaval? Sunt o fată producătoare. Indiferent de situații, ori cu restaurantul, ori cu… De când mă știu, de la 14 ani, am început să fac bani și am fost producătoare. Dar treaba asta cu vaca cu lapte pentru mine e gravă, rău de tot. Da, mi-a rămas în creier. Și nu există așa ceva… Deci dacă te-am simțit 3 secunde că ți-e foame, că n-ai o chiflă în stomac, n-ai ce să vorbești cu mine. La modul ăsta, gen pe partea asta. Pe partea asta, când e vorba strict de mine. Când e vorba de mine, de sufletul meu, sunt atât de spurcată și atât de periculoasă, nu pot să mai permit așa orice, oricui, pentru că am trecut prin ceva prea grav. Eu nu credeam în viața mea că mai îmi revin. Și, cu ajutorul lui Dumnezeu, uite, mi-am revenit. Sunt bine. Nu zic că nu mai mă mărit, că nu mai îmi refac viața. Niciodată să nu zici niciodată, dar trebuie să fie și capabil, trebuie să fie și deștept. Trebuie să fie un pic și frumos, să-ți dai seama că n-ai ce să… Dar, în primul rând, nu vreau să aibă el bani mulți. Trebuie să-l ducă capul să facem împreună. Și mai ales, cum sunt eu, care în momentul de față scot bani din piatră seacă, păi doar cap să ai, că îți fac milioane”, a mărturisit Melek, în cadrul podcast-ului Fiță cu Adiță.

Văduva lui Dany Vicol face declarații șocante. Ce filmări a primit cu Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF care a provocat accidentul mortal din 2019

Văduva lui Dany Vicol, tânărul omorât de Mario Iorgulescu, și-a deschis restaurant și i-a gătit lui Florin Salam: ”Este o onoare!”

Foto: Instagram