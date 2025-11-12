Scandal uriaș în familia văduvei lui Mario Iorgulescu. Melek, implicată într-un conflict care s-a lăsat cu arestări!

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a intrat într-un conflict care s-a lăsat cu plângeri la poliție și arest preventiv pentru mai multe persoane. Tânăra de 26 de ani are doi copii, mezinul cu Dani Vicol, bărbatul care a decedat în accidentul pe care l-a provocat fiul lui Gino Iorgulescu, și cel mare, în vârstă de zece ani, cu un alt bărbat. De-a lungul timpului au existat numeroase tensiuni între Melek Patrisia și familia tatălui băiatului cel mare. Recent însă, lucrurile au luat-o complet razna. Tensiunile dintre văduva victimei lui Mario Iorgulescu și primul ei partener au atins cote maxime! Familia s-a implicat și s-a lăsat cu dosar penal la poliție! CANCAN.RO are toate detaliile.

Patrisia, sau Melek așa cum o știe lumea, a rămas mamă singură cu doi copii după ce Dani Vicol, tatăl biologic al celui de-al doilea copil al său, a decedat în urma accidentului provocat acum șase ani de Mario Iorgulescu. Femeia mai are un copil dintr-o relație anterioară, iar cea mai recentă întâlnire dintre ei s-a lăsat cu amenințări și violență, dar și cu dosare la poliție!

Violență și amenințări în familia văduvei lui Mario Iorgulescu!

Între Patrisia, cunoscută în online drept Melek și tatăl fiului ei au existat tensiuni de mai multă vreme. Cei doi nu s-ar fi înțeles în privința mai multor aspecte, însă recent familiile lor s-au întâlnit. În urmă cu câteva zile, frații bărbatului ar fi mers în Chitila la familia Patrisiei. De la o discuție tensionată s-a ajuns imediat la amenințări și violență.

Din informațiile obținute de CANCAN.RO, în urmă cu câteva zile a avut loc o întâlnire de gradul zero între frații bărbatului și familia Patrisiei. Alex, fratele femeii, i-ar fi amenințat să plece cât de repede de acolo, apoi ar fi sărit la bătaie. În plus, și Patrisia ar fi avut accese de violență verbală în trecut și ar fi amenințat familia fostului partener să se mute din Chitila. De aici până la un scandal în toată regula care s-a încheiat cu intervenția poliției nu a mai fost decât un pas. Altercația s-ar fi întâmplat în fața unei frizerii din Buftea.

În urma acestui scandal, trei dintre indivizi au fost arestați preventiv pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. „La data de 6 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au reținut trei tineri de 20, 23 și 28, față de care au fost efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. În fapt, la data de 3 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați prin plângere de către un tânăr de 21 de ani, cu privire la faptul că, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi fost agresat fizic de către trei persoane necunoscute, în orașul Buftea, județul Ilfov.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că, în cursul serii de 03 noiembrie a.c., un tânăr de 21 de ani, ar fi avut un conflict spontan cu trei persoane de 20, 23 și 28, ulterior fiind agresat fizic de către aceștia, în zona feței, pe o stradă din orașul Buftea.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, în baza probatoriului administrat, la data de 06 noiembrie a.c., cei trei tineri, cu vârste de 20, 23 și 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior în cursul zilei de 07 noiembrie a.c., fiind prezentați în fața instanței de judecată care a dispus măsura arestului preventiv față de aceștia, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în comunicatul poliției Buftea.

CANCAN.RO a contactat-o pe Melek (Patrisia) pentru a-i cere un punct de vedere în urma scandalului, însă femeia a negat totul!

