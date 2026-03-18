„Prințesa cu volănașe”, dată afară de la Desafio. Câți bani a primit Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni în Thailanda

De: Irina Vlad 18/03/2026 | 08:40
Eliminare surpriză în ediția de marți, 17 martie 2026, a emisiunii Desafio. „Prințesa cu volănașe care nu se teme să se murdărească de noroi” a pierdut duelul cu Lena și a fost exclusă din concurs. Câți bani a primit, de fapt, Luiza Condrea, de la Pro TV, pentru cele 11 săptămâni petrecute pe insula din Thailanda? 

După 11 săptămâni petrecute în jungla din Thailanda, Luiza Condrea, supranumită Prințesa cu volănașe, a fost eliminată de la Desafio. În duelul final s-a luptat cu Lena, considerată una dintre cele mai puternice concurente. Probele intense i-au pus la încercare abilitățile fizice, iar atmosfera de pe traseu a fost una cât se poate de tensionată.

Câți bani a primit Luiza Condrea pentru cele 11 săptămâni la Desafio

Duelul eliminatoriu a fost unul intens, însă Lena a avut o prezență de spirit mai puternică și a reușit să își păstreze concentrarea, gestionând presiunea de pe traseu. Având experiență în probele limită, fiind deja la al patrulea duel eliminatoriu, rivala Luizei a reușit să se impună și să câștige proba. Ca o eliberare de toată tensiunea și presiunea din competiție, după ce fost desemnată învingătoare, Lena s-a prăbușit la pământ și a început să plângă.

Nu la fel s-a întâmplat și în cazul Luizei. Înfrântă în duelul eliminatoriu, Prințesa cu volănașe și-a acceptat soarta și a plecat cu capul sus din competiție. Partea bună a lucrurilor este că înfrângerea a făcut-o mai bogată pe „Prințesă” cu 16.500 de euro. Pentru fiecare săptămână petrecută în Thailanda, concurenta a fost răsplătită cu 1.500 de euro (1.500 x 11 (stage-uri) = 16.500 de euro).

Cine este Luiza Condrea

Înainte de a accepta să participe la Desafio, Luiza Condrea avut un obiectiv bine definit: să devină cunoscută. Soție, mamă și antreprenoare, Prințesa cu volănașe nu s-a lăsat până când nu și-a atins scopul. A reușit să îmbine feminitatea și eleganța cu forța fizică și determinarea, astfel că a devenit rapid una dintre cele mai carismatice concurente de la Desafio.

„Îmi doresc foarte mult să fiu văzută, apreciată și cunoscută, adică să apar la TV. Este jobul în care m-am regăsit de mică, deși acum activez în alt domeniu. Sufletul meu se îndreaptă spre televiziune”, a declarat ea înainte de a plecat în Thailanda pentru filmările Desafio: Aventura.

 

