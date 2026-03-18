Femeia care l-a doborât pe Jador. Despărțirea care l-a marcat profund

Jador a fost la pământ după despărțirea de această femeie! Artistul a făcut declarații publice prin care insista să afle de ce l-a părăsit și nu l-a interesat ce spune lumea. A încercat din răsputeri să aducă înapoi, iar aici nu este vorba despre Oana Ciocan, cea cu care are împreună un băiețel. Înainte să se căsătorească, Jador a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu prietena lui din copilărie.

Unul dintre cei mai expresivi artiști de la noi, Jador, nu s-a ferit niciodată să-și arate vulnerabilitatea. Cântărețul a făcut public faptul că a suferit enorm de mult din cauza unei femei și că aceasta a fost muza creațiilor lui. După ce s-au despărțit, bărbatul a făcut declarații uluitoare și a dat de înțeles că va avea mereu loc în inima lui.

Declarațiile lui Jador

Doamna care i-a pus capac lui Jador este Georgiana Elisei. S-au iubit ani de zile și el nu a ezitat să menționeze cu fiecare ocazie cât de tare este îndrăgostit de ea. Separarea a fost dureroasă, iar el a încercat orice pentru a o aduce înapoi.

Fată, de ce ai plecat din viața mea?! Întoarce-te înapoi, mi-e dor de tine, te iubesc. De ce ai plecat? De ce, măi fată? Vreau să îi dea toată lumea mesaj să o întrebe de ce a plecat. Bombardați-o cu mesaje, să știu și eu de ce a plecat, a declarat Jador, după ce lucrurile s-au încheiat între ei.

În sufletul lui Jador, Georgiana va ocupa mereu un loc important. Vedeta a vorbit și despre cum femeia va fi întotdeauna în sufletul lui. Acesta a avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa celei cu care a împărțit bune și rele de-a lungul anilor și a subliniat că nu i-ar putea rezista:

Doar despre ea am cântat. Toate melodiile mele de dragoste sunt doar despre ea, despre calitățile ei ca femeie. Fizic nu o mai iubesc. Psihic, iubesc tot caracterul și sufletul ei, dar eu îmi doresc altfel de om lângă mine. Că tot veni vorba despre Georgiana, ea este o fată foarte mișto, pe care dacă aș vedea-o din nou, m-aș da iar la ea. Oficial sunt singur!, a mai spus Jador, la momentul respectiv.

Jador, acuzat că a înscenat divorțul de Oana pentru bani: ”Iar joci teatru?”

Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul din 2024