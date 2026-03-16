După despărțirea de Oana Ciocan, Jador face un anunț neașteptat: „Am nevoie de o pauză”

Jador și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare că va renunța la muzică. O nouă veste i-a șocat pe fani, și anume că relația sa cu Oana Ciocan s-a încheiat. Schimbările pe care le face Jador în viața sa continuă.

Artistul pare că vrea să își schimbe viața complet. După ce a declarat că va renunța o perioadă la cariera muzicală și după ce relația cu Oana Ciocan a ajuns la final, Jador face declarații uluitoare pe Instagram.

În urmă cu puțin timp, Jador a publicat un videoclip pe rețelele de socializare. Așadar, anunțurile în ceea ce privesc viața artistului nu se opresc aici. Acesta a anunțat că va lua o pauză, dar va reveni curând.

Ce a declarat Jador pe Instagram

Jador continuă să își surprindă fanii. Dacă în mod normal este foarte activ pe rețelele de socializare, cântărețul a decis să ia o pauză și de la asta. Vedeta trece prin mai multe schimbări. Pe plan profesional el a anunțat că nu va mai face o perioadă muzică. Relația sa a încetat la doar nouă luni după ce el și Oana Ciocan au devenit părinți. După aceste noutăți, Jador vine în fața publicului cu un nou anunț important.

Artistul a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care declară că va lua o pauză. El este vizibil afectat de această decizie și, după cum spune chiar el, este foarte emoționat. Prin intermediul videoclipului el spune că își dorește ca viața să îi ofere noi povești, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere sentimental, tocmai pentru a împărtăși aceste noi căi fanilor lui. El a explicat că această decizie este foarte importantă. Totodată, el a ținut să precizeze că încă din anul 2019 nu s-a oprit deloc din a face muzică sau de a fi activ pe rețelele de socializare, iar în acest moment simte că este momentul să facă această pauză. De asemenea, în videoclip el menționează că în această perioadă viața lui se schimbă și are nevoie de pauză. Jador a mai spus că nu știe cât va dura până se va întoarce. Cu toate acestea, le-a spus urmăritorilor săi că va reveni cu muzică așa cum i-a obișnuit.

VEZI ȘI: Jador și Oana Ciocan s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți. Când au apărut primele probleme în cuplu

Cătălin Moroșanu, primele declarații despre despărțirea dintre Jador și Oana Ciocan: „Ei fac parte din familia mea”