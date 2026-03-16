Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador. Mărturii despre palmele și umilințele din relația lor

De: Denisa Crăciun 16/03/2026 | 17:55
Prin ce umilințe a trecut Oana Ciocan alături de Jador

După ce a anunțat zilele trecute că renunță la muzică, acum o nouă veste tulbură fanii. Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Cei doi au devenit părinți în urmă cu nouă luni. Relația lor a fost mereu cu suișuri și coborâșuri, iar Oana a trecut prin momente neașteptate alături de artist.

Vestea că Jador renunță la cariera sa muzicală a șocat pe toată lumea. Schimbările vin și pe plan personal. Jador și Oana s-au despărțit după o relație tumultoasă. În 2024, cuplul și-a unit destinele.

Cei doi s-au cunoscut înainte de participarea la emisiunea Survivor, iar relația lor a avansat rapid. La finalul anului 2024, s-au cununat, iar vestea că vor avea un copil i-a bucurat. Cu toate acestea, la nouă luni de la nașterea copilului, celebrul cuplu își spune adio. Povestea lor nu a fost doar lapte și miere, mai ales că un alt cunoscut artist, care a participat la aceeași emisiune a declarat că ea a trecut prin momente cumplite alături de Jador.

Deși păreau că se înțeleg și că formează un cuplu adorat de public, realitatea a fost alta. Zanni a declarat în trecut prin ce a trecut fosta concurentă de la Survivor. El a spus că Jador a fost cel care a mărturisit la ce umilințe își supunea iubita. Zanni a scos la suprafață detalii uluitoare cu privire la relația celor doi. Conform acestuia, Jador o punea pe iubita lui, Oana să spele și să calce, iar el se ducea și la alte femei. De asemenea, în timpul relației, el a mai explicat că Oana a fost supusă unor abuzuri și că îi dădea frecvent palme. Lucrurile au mers și mai departe, iar Zanni susținea atunci că Oana l-a sunat plângând și că a încercat atunci să scape de relația în care se simțea abuzată. Ba mai mult, Oana i-a mărturisit lui Zanni că iubitul ei o șantaja și a ajuns să plece la mama ei.

Eu o știu pe Oana de la Survivor. Jador ne povestea cum o tratează și cum o pune la cratiță. Îi plăcea că Oana nu comentează, iar el poate merge și la altele. El acest gen de femeie îl caută. Inclusiv Ștefania Stănilă a mers la Oana și a avertizat-o cu privire la Jador, sunt imagini la Survivor
Oana mi-a zis că el îi dădea palme, când se întorcea nervos de la alte femei. O ținea pe Oana doar să-i calce, să-i spele și pentru vizualizări. Când a văzut că nu mai face like-uri cu ea, voia să o dea afară din casă. El o dădea afară din casă, dar ei îi era rușine să se reîntoarcă la părinții ei, pentru că ei nu erau de acord cu relația lor. Ea nici nu avea voie să iasă din casă. Ea a plecat într-un final la maică-sa și m-a sunat plângând, dar nu voia să spună nimic despre el, pentru că o șantaja, el voia să o pună pe ea într-o lumină proastă în online, ca și cum ea ar umbla cu alții. Când am auzit-o cum plânge, i-am zis să îi mulțumească lui Dumnezeu că nu a rămas și însărcinată cu el! Ei îi este teamă că el va pune lumea să o înjure, a poovestit Zanni atunci.

VEZI ȘI: Motivul pentru care Jador a decis să se retragă din muzică: “Asta simt acum să fac”

Jador renunță la muzică! Mesajul pe care l-a transmis în urmă cu puțin timp: „Nu știu ce va urma”

Iți recomandăm
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul
Știri
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică…
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Știri
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA....
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
Gandul.ro
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul Virgil Bălăceanu. De ce ar fi imposibil ca țara noastră să fie afectată de acest conflict, potrivit ofițerului român
Gandul.ro
Poate Iranul să atace România cu rachete? „Teoretic, da”, spune, în exclusivitate pentru Gândul, generalul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul
Tichete sociale de 200 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei. De unde se ridică ajutorul
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. Când ajung banii la aproape 3 milioane de români
Bancul începutului de săptămână | Adevărul despre facturile la gaz
Bancul începutului de săptămână | Adevărul despre facturile la gaz
Trei zodii intră într-o perioadă decisivă după echinocțiul de primăvară. Urmează două luni ...
Trei zodii intră într-o perioadă decisivă după echinocțiul de primăvară. Urmează două luni și jumătate de schimbări
Trei zodii scapă de probleme în perioada următoare. Astrele anunță o schimbare majoră
Trei zodii scapă de probleme în perioada următoare. Astrele anunță o schimbare majoră
Moment special în familia Măruță. David a împlinit 15 ani, iar Andra a transmis un mesaj emoționant
Moment special în familia Măruță. David a împlinit 15 ani, iar Andra a transmis un mesaj emoționant
Vezi toate știrile