Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador. Mărturii despre palmele și umilințele din relația lor

După ce a anunțat zilele trecute că renunță la muzică, acum o nouă veste tulbură fanii. Jador și Oana Ciocan s-au despărțit. Cei doi au devenit părinți în urmă cu nouă luni. Relația lor a fost mereu cu suișuri și coborâșuri, iar Oana a trecut prin momente neașteptate alături de artist.

Vestea că Jador renunță la cariera sa muzicală a șocat pe toată lumea. Schimbările vin și pe plan personal. Jador și Oana s-au despărțit după o relație tumultoasă. În 2024, cuplul și-a unit destinele.

Cei doi s-au cunoscut înainte de participarea la emisiunea Survivor, iar relația lor a avansat rapid. La finalul anului 2024, s-au cununat, iar vestea că vor avea un copil i-a bucurat. Cu toate acestea, la nouă luni de la nașterea copilului, celebrul cuplu își spune adio. Povestea lor nu a fost doar lapte și miere, mai ales că un alt cunoscut artist, care a participat la aceeași emisiune a declarat că ea a trecut prin momente cumplite alături de Jador.

Prin ce a trecut Oana Ciocan în relația cu Jador

Deși păreau că se înțeleg și că formează un cuplu adorat de public, realitatea a fost alta. Zanni a declarat în trecut prin ce a trecut fosta concurentă de la Survivor. El a spus că Jador a fost cel care a mărturisit la ce umilințe își supunea iubita. Zanni a scos la suprafață detalii uluitoare cu privire la relația celor doi. Conform acestuia, Jador o punea pe iubita lui, Oana să spele și să calce, iar el se ducea și la alte femei. De asemenea, în timpul relației, el a mai explicat că Oana a fost supusă unor abuzuri și că îi dădea frecvent palme. Lucrurile au mers și mai departe, iar Zanni susținea atunci că Oana l-a sunat plângând și că a încercat atunci să scape de relația în care se simțea abuzată. Ba mai mult, Oana i-a mărturisit lui Zanni că iubitul ei o șantaja și a ajuns să plece la mama ei.

Eu o știu pe Oana de la Survivor. Jador ne povestea cum o tratează și cum o pune la cratiță. Îi plăcea că Oana nu comentează, iar el poate merge și la altele. El acest gen de femeie îl caută. Inclusiv Ștefania Stănilă a mers la Oana și a avertizat-o cu privire la Jador, sunt imagini la Survivor

Oana mi-a zis că el îi dădea palme, când se întorcea nervos de la alte femei. O ținea pe Oana doar să-i calce, să-i spele și pentru vizualizări. Când a văzut că nu mai face like-uri cu ea, voia să o dea afară din casă. El o dădea afară din casă, dar ei îi era rușine să se reîntoarcă la părinții ei, pentru că ei nu erau de acord cu relația lor. Ea nici nu avea voie să iasă din casă. Ea a plecat într-un final la maică-sa și m-a sunat plângând, dar nu voia să spună nimic despre el, pentru că o șantaja, el voia să o pună pe ea într-o lumină proastă în online, ca și cum ea ar umbla cu alții. Când am auzit-o cum plânge, i-am zis să îi mulțumească lui Dumnezeu că nu a rămas și însărcinată cu el! Ei îi este teamă că el va pune lumea să o înjure, a poovestit Zanni atunci.

