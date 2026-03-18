Acasă » Știri » Jador, acuzat că a înscenat divorțul de Oana pentru bani: ”Iar joci teatru?”

Jador, acuzat că a înscenat divorțul de Oana pentru bani: ”Iar joci teatru?”

De: Alina Drăgan 18/03/2026 | 07:35
Jador, acuzat că a înscenat divorțul de Oana pentru bani /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Cea mai recentă despărțire din showbiz este cea dintre Jador și Oana Ciocan. Artistul este cel care a anunțat separarea, însă se pare că nu mai e crezut de nimeni. Imediat după anunțul divorțului, Jador a fost pus la zid, mulți acuzându-l că a înscenat totul pentru bani și atenție.

Povestea de dragoste dintre Oana Ciocan și Jador a început la Survivor și tot acolo artistul a cerut-o de soție. La finalul anului 2024 au făcut nunta, iar în urmă cu nouă luni a venit pe lume și fiul lor. Deși totul părea că merge bine, Jador a luat pe toată lumea prin surprindere și a anunțat divorțul.

Jador, acuzat că a înscenat divorțul de Oana pentru bani

Recent, Jador a surprins pe toată lumea și a anunțat divorțul de Oana Ciocan. Deși artistul susține că relația cu mama copilului său s-a terminat pare că nimeni nu îl mai crede. Având în vedere episoadele din trecut în care problemele de cuplu au fost sincronizate perfect cu lăsările pieselor sale, Jador este bănuit că și de această dată a apelat la aceeași „schemă de marketing”.

Iar ca tacâmul să fie complet, acum după anunțul divorțului, artistul a venit și cu un anunț în ceea ce privește cariera sa. Mai exact, după ce a anunțat că are nevoie de o pauză și se retrage de pe scenă, Jador a revenit cu o postare în care spune că, de fapt, își va onora toate contractele pe care deja le are.

„Vă salut oameni buni, vreau să fac o mică paranteză la tot ceea ce am postat ieri cu pauza pe care am zis că o iau de la muzică. Da, într-adevăr am nevoie de o pauză de la muzică pentru liniștea mea psihică, dar asta nu înseamnă că eu nu îmi voi onora concertele pe care le am în derulare și contractele pe care le-am semnat deja. Așa că nu vă faceți griji, vă iubesc și o să vă anunț când o să revin. Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase tuturor!”, a spus Jador, în mediu online.

Ei bine, asta pare că a fost picătura care a umplut paharul pentru unii dintre fanii artistului. Aceștia au reacționat vehement și l-au acuzat pe Jador că a înscenat divorțul de Oana Ciocan pentru bani și atenție. Mulți au spus că artistul deja urmează același tipar și nu îl mai cred.

„Fac pauză dar nu fac pauză. Circ pe bani”; „Iar joci teatru pentru rating?”; „Strategie!”; „Te-ai despărțit de Oana?”; „Și despre despărțirea de Oana? Este adevărat? Sau…”; „Vorbește numai despre ce îi convine lui. Avem o părere mai bună despre el. Pauza înseamnă altceva. Dacă îți onorezi ceea ce ai semnat deja, încă nu faci pauză”, sunt doar câteva dintre reacțiile oamenilor din mediul online.

Mulți au vrut să afle mai multe detalii despre despărțirea de Oana Ciocan, însă tăcerea lui Jador și anunțurile sale legate de cariera muzicală i-au pus serios pe gânduri.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
