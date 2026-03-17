Cu ce se ocupă Oana Ciocan de când nu mai este împreună cu Jador. Activitățile sale nu îl mai implică pe artist

Anunțul conform căruia relația dintre Jador și Oana Ciocan ar fi ajuns la final i-a surprins pe fanii cuplului, mai ales că, în mediul online, cei doi păreau să formeze o familie unită și fericită. Postările și aparițiile lor lăsau impresia unei relații armonioase, fără indicii care să sugereze o posibilă despărțire, cu atât mai mult cu cât au devenit părinți în urmă cu doar nouă luni.

În prezent, cei doi își continuă viețile separat. Sunt implicați în activități care nu îi mai includ unul pe celălalt, semn că ruptura ar putea fi una reală. Cu toate acestea, până la acest moment, niciunul dintre ei nu a oferit declarații oficiale care să confirme în mod clar un divorț sau detalii despre motivele separării, lăsând loc speculațiilor în rândul publicului.

Ce face Oana Ciocan de când s-a despărțit de Jador

Între Oana Ciocan și Jador a existat o relație intensă, marcată de o apropiere puternică și sentimente profunde. Cei doi au părut mult timp foarte atașați unul de celălalt. Însă actuala situație sugerează că în mariaj ar fi apărut dificultăți care au dus, în cele din urmă, la o posibilă despărțire.

Chiar dacă niciunul dintre ei nu a confirmat oficial separarea, comportamentul recent al artistului a stârnit îngrijorare în rândul fanilor. Acesta s-a afișat pe rețelele de socializare într-o stare vizibil afectată și a anunțat că este în căutarea unei noi locuințe în care să se mute. Acest indiciu a alimentat și mai mult speculațiile privind ruptura.

În același timp, Oana Ciocan a rămas acasă, ocupându-se de Avraam, fiul pe care îl are împreună cu cântărețul. Recent, aceasta a publicat un clip video în care apare alături de băiețel, surprins într-un moment de joacă, la scurt timp după ce micuțul se trezise, semn că își concentrează atenția asupra vieții de familie.

„Bună dimineața”, a fost mesajul postat de Oana Ciocan, pe rețelele de socializare.

Contactată de presă, fosta concurentă de la „Survivor” a susținut că nu știe de unde a apărut această informație. Soția lui Jador a mărturisit că nu a știut nimic despre această separare.

Oana Ciocan și Jador s-au căsătorit în 2024, evenimentul fiind unul restrâns. În urmă cu nouă luni, cei doi parteneri au devenit părinți pentru prima oară.

