”E de notorietate că lui Nicușor Dan îi plac gagicile”. Ironii în lanț către președintele României

Președintele Nicușor Dan a devenit, din nou, viral. După acțiunea organizată de Administrația Prezidențială pentru a atrage atenția asupra lipsei de rezerve de sânge din spitale, o fotografie cu el -întins între două doamne în timp ce dona sânge – a stârnit interesul și a dat naștere la mai multe dezvăluiri. Cozmin Gușă, jurnalist și analist politic, a analizat imaginea și a făcut câteva dezvăluiri neașteptate.

Pornind de la imaginea virală cu președintele, Cozmin Gușă a făcut mai multe dezvăluiri despre Nicușor Dan, la Dan Capatos Show. Analistul politic a vorbit despre presupusa pasiune a președintelui pentru „gagici”. Jurnalistul nu s-a abținut, iar ironiile au curs în lanț. Vezi emisiunea integrală AICI!

„E de notorietate că lui Nicușor Dan îi plac gagicile”

Marți, 17 martie 2026, într-o acțiune organizată de Administrația Prezidențială, pentru a atrage atenția asupra lipsei de rezerve de sânge din spitale, Nicușor Dan a donat sânge. Pentru acest demers, Sala Unirii din Palatul Cotroceni a fost parțial amenajată pentru donare.

Însă, contextul a fost considerat nepotrivit de unii. O fotografie cu Nicușor Dan întins între două doamne în timp ce dona sânge a devenit virală. Mulți au considerat că poziționarea președintelui între cele două femei nu a fost una potrivită.

Această imagine virală a fost analizată și de Cozmin Gușă, jurnalist și analist politic, și a condus la unele dezvăluiri neașteptate. Acesta a punctat că „este de notorietate că lui Nicușor Dan îi plac gagicile”, iar acesta ar fi fost, probabil, motivul pentru care consilierii lui au decis să îl poziționeze între cele două doamne.

„Este de notorietate la Palatul Cotroceni, cum era și în primărie, că lui Nicușor Dan îi plac mult gagicile. Să fie pe lângă el. Dacă îți aduci aminte, în poza inițială erau vreo 4-5 consiliere noi, tinerele, către 30 de ani, ușor trecute de 30 de ani, pe care nu le cunoștea lumea și au început să fie comentate aceste lucruri. Putem bănui că niște consilieri servili, ca să-i facă pe plac președintelui, să-l înveselească, să tragă un hi-hi-hi înainte și după această acțiune, au zis să-i băgăm niște gagici în pat paralel, așa că o să-i placă ideea. Cum e el între 4 sau 5 gagici din astea mai simpatice? Hai să o facem așa, ca să-i placă”, a declarat Cozmin Gușă, la Dan Capatos Show.

Se interzic rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani în România? Ce a răspuns Nicușor Dan

Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru