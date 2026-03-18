Edurne, soția lui De Gea, la 40 de ani: carieră solidă, familie și mesajul care a atras atenția fanilor

De: Paul Hangerli 18/03/2026 | 08:30
David de Gea, sursa- captură social media- De Gea
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
22 poze
Vezi galeria foto

La împlinirea a 40 de ani, Edurne García traversează una dintre cele mai echilibrate perioade din viața sa. Cu o carieră construită în timp, fără pauze bruște și fără dispariții din peisaj, artista spaniolă rămâne prezentă atât în muzică, cât și în televiziune.

Aniversarea a fost marcată public de soțul ei, David de Gea, care a publicat imagini de la nunta lor și un mesaj personal ce a devenit rapid viral.

Cine este David de Gea

David de Gea, născut în 1990 la Madrid, este unul dintre cei mai cunoscuți portari ai ultimelor două decenii. A început la Atlético Madrid, iar în 2011 a ajuns la Manchester United, unde a jucat peste 10 ani și a devenit un nume de referință. A strâns sute de meciuri, a câștigat trofee importante și a stabilit recorduri de meciuri fără gol primit. După plecarea din Anglia, și-a continuat cariera în Italia, la Fiorentina, unde evoluează și astăzi, rămânând un portar respectat pentru experiența și constanța sa.

În ultimele săptămâni, De Gea a fost din nou în atenție după un gest apreciat în lumea fotbalului: a transmis un mesaj de susținere unui tânăr portar după un meci dificil, reacție văzută ca un semn de respect și maturitate. În paralel, continuă să evolueze la Fiorentina și rămâne un nume urmărit pe piața transferurilor, chiar și la această etapă a carierei.

Mesajul publicat de De Gea și reacția Edurnei

Cu ocazia aniversării Edurnei, De Gea a ales să publice imagini de la nunta lor din Menorca, un moment rar expus publicului, însoțite de un mesaj care a atras imediat reacții:

„Mulțumesc că ești cea mai bună mamă din lume, pentru forța ta și pentru felul tău unic de a face viața celorlalți mai bună. Pentru totdeauna noi. Te iubesc.”

Răspunsul Edurnei a venit rapid și fără ocol:

„Te iubesc nebunește.”

Fotografia postată de David de Gea, sursa- captură social media De Gea

De la debut timpuriu la o carieră care nu s-a întrerupt

Născută în Madrid, în 1985, Edurne a început să apară în producții TV încă din copilărie și a participat la castinguri de mică. Momentul care a schimbat direcția carierei a fost participarea la Operacion Triunfo în 2005, unde a ajuns până în finală și a terminat pe locul șase. Deși nu a câștigat competiția, expunerea a fost suficientă pentru a intra rapid în industria muzicală.

A semnat cu Sony BMG și a lansat primul album în 2006, urmat de alte materiale care au consolidat poziția ei în muzica pop spaniolă. Piese precum „Despierta” sau „Amores Dormidos” au intrat în topuri și au fost folosite inclusiv în producții TV. În paralel, a fost implicată în musicaluri, cel mai cunoscut fiind „Grease”, unde a interpretat rolul Sandy timp de mai mulți ani, demonstrând că poate susține proiecte complexe pe termen lung.

Muzică, televiziune și vizibilitate constantă

Cariera Edurnei nu s-a limitat la muzică. A devenit o prezență constantă în televiziunea spaniolă, participând la emisiuni de divertisment și ajungând ulterior în postura de jurat. A câștigat emisiunea „Tu Cara Me Suena”, iar mai târziu a devenit jurat în Got Talent España și Idol Kids.

Un moment important a fost participarea la Eurovision Song Contest 2015, unde a reprezentat Spania cu piesa „Amanecer”. Chiar dacă rezultatul final nu a fost spectaculos, participarea a menținut-o în prim-planul industriei. În 2025, a devenit antrenor în „La Voz Kids”, semn că rămâne un nume relevant în entertainmentul spaniol.

Relația, familia și viața personală

Edurne și David de Gea sunt împreună din 2010, relația lor dezvoltându-se în paralel cu ascensiunea lui în fotbal. Au trecut prin ani de relație la distanță, în perioada în care el juca în Anglia, iar ea își continua cariera în Spania.

În 2021 s-a născut fiica lor, Yanay, iar în iulie 2023 s-au căsătorit în Menorca, într-un cadru restrâns, fără expunere excesivă. Relația lor este descrisă ca fiind stabilă, fără episoade publice de conflict, iar în interviuri recente Edurne a vorbit despre o viață de familie liniștită.

Venituri și avere

Pe lângă carierele lor, cei doi au acumulat în timp o avere considerabilă. David de Gea are o avere estimată între 75 și 80 de milioane de dolari, construită în special din contractele din perioada Manchester United, dar și din sponsorizări.

În cazul Edurnei, veniturile provin din muzică, televiziune, contracte de imagine și proiecte media, fiind estimate între 15 și 17 milioane de dolari. Împreună, cuplul ajunge la o avere de aproximativ 90 de milioane de dolari, rezultat al unor cariere lungi și constante, nu al unor câștiguri punctuale.

Unde se află acum Edurne

În prezent, Edurne își împarte timpul între televiziune, proiecte muzicale și viața de familie. Continuă să fie implicată în producții populare din Spania și rămâne o prezență activă în entertainment, fără să dispară din peisaj sau să depindă de un singur proiect.

Aniversarea de 40 de ani a Edurnei a fost marcată printr-un moment personal devenit public, care a arătat dinamica dintre ea și David de Gea fără artificii. Mesajul lui și răspunsul ei au atras atenția, dar dincolo de acest episod rămâne parcursul unei cariere construite în timp și al unei vieți personale ținute departe de excese.

Tags:

Recomandarea video

ULTIMA ORĂ
De ce au fost evacuați călătorii din metrou, la Piața Unirii. Cum explică Metrorex incidentul
De ce au fost evacuați călătorii din metrou, la Piața Unirii. Cum explică Metrorex incidentul
Accident rutier grav în Capitală, în zona Spitalului Colentina! Șase mașini implicate în impact ...
Accident rutier grav în Capitală, în zona Spitalului Colentina! Șase mașini implicate în impact + trafic blocat
Rareș Cojoc, bărbatul căreia Andreea Popescu i-a pus coarne, provine dintr-o familie înstărită. ...
Rareș Cojoc, bărbatul căreia Andreea Popescu i-a pus coarne, provine dintr-o familie înstărită. Tatăl său i-a cumpărat casa de 4 milioane de euro în care a rămas fosta soție
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași! A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele. Cum ...
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Iași! A fost ucis de o ambulanță care dădea cu spatele. Cum s-a întâmplat totul
Alimentul de post redus cu 41% în toate magazinele Kaufland. Costă doar 9.99 lei începând de astăzi
Alimentul de post redus cu 41% în toate magazinele Kaufland. Costă doar 9.99 lei începând de astăzi
Femeia care l-a doborât pe Jador. Despărțirea care l-a marcat profund
Femeia care l-a doborât pe Jador. Despărțirea care l-a marcat profund
Vezi toate știrile