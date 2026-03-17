Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat internetul

Denis Drăguș este unul dintre atacanții importanți ai echipei naționale a României, însă viața lui nu înseamnă doar fotbal. Alături de el se află Vanessa, femeia pe care o cunoaște încă din copilărie. Cei doi s-au întâlnit când aveau doar 10 ani, iar astăzi au o familie cu două fetițe și o poveste de viață care a trecut prin mutări în mai multe țări și prin momente intense din cariera fotbalistului.

Recent, Vanessa a publicat o fotografie din copilărie cu ei doi, alături de una din prezent, iar imaginea a strâns rapid sute de reacții și comentarii.

Denis Drăguș, atacantul naționalei României

Denis Mihai Drăguș s-a născut pe 6 iulie 1999, la București, și evoluează pe postul de atacant sau extremă. Are aproximativ 1,85 metri și este considerat unul dintre jucătorii ofensivi talentați ai generației sale.

A crescut la academia Viitorul Constanța, clubul fondat de Gheorghe Hagi, unde a debutat în Liga 1 și s-a remarcat prin viteză, tehnică și instinct de gol.

În 2019 a făcut pasul spre fotbalul din străinătate, transferându-se la Standard Liège, în Belgia. Au urmat experiențe în Italia, la Crotone și Genoa, iar apoi în Turcia, la Gaziantep.

În 2024 a semnat cu Trabzonspor, una dintre echipele importante din Süper Lig, fiind ulterior împrumutat din nou la Gaziantep.

Eliminarea din Bosnia și accidentarea din Turcia

Cariera lui Denis Drăguș a avut și momente tensionate în ultima perioadă.

Unul dintre cele mai discutate episoade a fost eliminarea din meciul Bosnia-România din preliminariile pentru Cupa Mondială. Atacantul a primit cartonaș roșu la doar câteva minute după ce intrase pe teren, iar incidentul i-a adus o suspendare de două meciuri.

FIFA a considerat că intervenția sa a fost periculoasă pentru adversar, iar sancțiunea a afectat planurile echipei naționale.

La scurt timp după acest episod, Drăguș a suferit și o accidentare în campionatul Turciei. În meciul Gaziantep-Trabzonspor, intrat pe teren în minutul 72, atacantul român a suferit o lovitură la genunchiul drept după un duel cu un adversar și a acuzat dureri serioase.

Medicii au decis atunci să îl țină câteva zile departe de efort, estimând că revenirea la antrenamente ar putea avea loc în aproximativ două săptămâni.

Povestea de iubire care a început în copilărie

Dincolo de fotbal, Denis Drăguș are o poveste de viață rară pentru lumea sportului.

El și Vanessa se cunosc de când aveau doar 10 ani. Au crescut în același cerc de prieteni și multă vreme au fost foarte apropiați. Cu timpul, prietenia s-a transformat într-o relație.

În 2021, Denis Drăguș a cerut-o în căsătorie pe Vanessa, dar, din pricina programului încărcat al fotbalistului, ceremonia a fost amânată pentru multă vreme.

Fotografia care a adunat sute de reacții

În urmă cu câteva zile, Vanessa Drăguș a publicat pe rețelele sociale o fotografie care i-a emoționat pe cei care îi urmăresc. Imaginea arată două momente din viața lor: o fotografie din copilărie, când erau doar niște copii, și o fotografie din prezent.

Postarea a strâns rapid foarte multe aprecieri și comentarii, mai ales din partea prietenilor care îi cunosc de atunci și care au urmărit evoluția relației lor de-a lungul anilor.

Mulți dintre aceștia au spus că este una dintre cele mai frumoase povești de iubire din lumea sportului.

Viața în Belgia și primele articole despre relația lor

Primele articole despre relația dintre Denis și Vanessa au apărut în 2020, când fotbalistul evolua la Standard Liège.

În acea perioadă, atacantul român nu primea foarte multe șanse la echipa belgiană, însă viața personală era stabilă. Vanessa locuia împreună cu el în Liège și îl susținea în perioada dificilă de adaptare.

Cei doi erau deja împreună de aproape doi ani. Tot atunci, presa a scris și despre o intervenție estetică făcută de Vanessa, pentru mărirea bustului, costurile fiind suportate de fotbalist.

Familia Drăguș și cele două fetițe

Viața celor doi s-a schimbat complet odată cu venirea pe lume a copiilor. Denis și Vanessa Drăguș au împreună două fetițe. În octombrie 2023, Vanessa a adus pe lume cea de-a doua fiică a familiei, Derya-Sarah. Micuța s-a născut la Constanța, prin naștere în apă.

Vanessa a explicat atunci că numele ales are o semnificație specială:

Derya înseamnă „mare”

Sarah înseamnă „bucurie”

Prima lor fiică, Gloria, a fost cea care și-a dorit ca sora mai mică să poarte numele Sarah. În vara lui 2024, pe o căldură teribilă, Vanessa și Denis Drăguș s-au căsătorit, o ceremonie superbă cu mulți invitați, despre care a scris aici și CANCAN.RO

Implicați în ajutorarea copiilor abandonați

Un detaliu mai puțin cunoscut despre Denis și Vanessa Drăguș este implicarea lor în ajutorarea copiilor abandonați. Cei doi au botezat mai mulți copii cu probleme medicale sau emoționale care au fost abandonați la naștere.

Ei sunt apropiați de Sarah, o americancă stabilită în România care a adoptat copii cu diferite afecțiuni și traume. Familia Drăguș încearcă să sprijine acești copii atât financiar, cât și prin prezență constantă în viața lor.

Vanessa Drăguș, pasionată de fitness

Pe lângă viața de familie, Vanessa este foarte pasionată de fitness și de un stil de viață sănătos.

Pe rețelele sociale postează frecvent imagini din sala de sport și din rutina de antrenament, fiind apreciată pentru disciplina și energia pe care le transmite.

Drăguș, pregătit pentru meciul cu Turcia

În plan sportiv, Denis Drăguș se pregătește pentru duelul important al României din barajul pentru Campionatul Mondial, împotriva Turciei.

Rămâne de văzut dacă selecționerul Mircea Lucescu îl va folosi în acest meci.

Pentru familia Drăguș, însă, deplasarea nu va fi complicată, deoarece locuiesc deja în Turcia. Dacă va fi convocat, atacantul și Vanessa vor avea practic cel mai scurt drum spre stadion.

