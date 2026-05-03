Maradona, între geniu și suferință: mărturii cutremurătoare în procesul legat de moartea sa

De: Paul Hangerli 03/05/2026 | 09:30
Problemele lui Maradona au ieșit la suprafață

Procesul legat de moartea lui Diego Maradona scoate la iveală detalii tot mai intime despre viața legendei fotbalului. Un psiholog a vorbit deschis în instanță despre problemele sale, conturând portretul unui om complicat, aflat într-o luptă continuă cu sine.

În timpul procesului desfășurat la Buenos Aires, psihologul Carlos Diaz a făcut declarații care au atras imediat atenția. Acesta a declarat în fața instanței:

„Există aici un tablou clinic: o dependență, o tulburare bipolară și o tulburare de personalitate. Acestea sunt trei afecțiuni cronice, pe viață”

Potrivit lui, Maradona nu era doar un pacient dificil, ci un om care ducea în spate mai multe probleme serioase, unele niciodată făcute publice până acum.

O viață marcată de dependențe

Deși dependențele de alcool și cocaină erau cunoscute, noile detalii vin să completeze imaginea.

Psihologul a povestit că apropiații lui Maradona i-au destăinuit următoarele:

„Consumul lui de substanțe era strâns legat de performanțele sportive, iar atunci când apărea frustrarea, nu știa cum să o gestioneze.”

Declarațiile par să susțină strategia apărării, care încearcă să demonstreze că fostul mare fotbalist a murit din cauze naturale, nu din neglijență medicală.

Ultimele luni din viața legendei

Diego Maradona a murit în noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani, în timp ce se recupera acasă după o operație pentru un cheag de sânge la creier.

Cauza oficială a fost insuficiența cardiacă și edemul pulmonar acut, o afecțiune în care lichidul se acumulează în plămâni.

Șapte membri ai echipei medicale, inclusiv un neurochirurg, un psihiatru și un asistent, riscă pedepse între 8 și 25 de ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați de omor cu intenție indirectă.

„L-am găsit stând și bând vin”

Psihologul a rememorat și prima întâlnire cu Maradona, din octombrie 2020.

„Îmi amintesc că Maradona stătea într-un fotoliu și bea vin. Mi-a amintit de tatăl meu, și el alcoolic, care murise cu câteva luni înainte.”

Totuși, dincolo de imaginea fragilă, Diaz spune că a văzut și dorință de schimbare:

„Am simțit că avea o dorință reală să se schimbe, era implicat.”

Procesul continuă după un scandal

Acesta nu este primul proces legat de moartea lui Maradona. Cel inițial a fost anulat anul trecut, după ce s-a aflat că unul dintre judecători participa la un documentar realizat pe ascuns despre caz.

Noul proces, cu un complet diferit de judecători, a început luna aceasta și continuă să aducă la suprafață detalii sensibile despre ultimele zile ale legendei.

