Showbiz internațional » Reapare cu fostul după despărțire: Supermodelul anului și cowboy-ul de elită, din nou împreună?

De: Paul Hangerli 03/05/2026 | 09:10
Apariția surprinzătoare a lui Bella Hadid alături de fostul iubit, Adan Banuelos, a stârnit un val de speculații în presa internațională. Cei doi au fost văzuți împreună în Texas, iar imaginile au reaprins întrebarea: s-au împăcat sau sunt doar în relații bune?

Împreună din nou? Apariția care a dat startul zvonurilor

Bella Hadid și fostul ei partener, Adan Banuelos, au alimentat zvonurile unei posibile împăcări după ce au fost surprinși foarte apropiați în Texas.

Supermodelul în vârstă de 29 de ani, una dintre cele mai influente figuri din industria modei, desemnată „Model of the Year” în 2022 de British Fashion Council și cunoscută pentru colaborările cu Dior, Chanel și Versace, a fost văzută alături de antrenorul de cai de 37 de ani, un nume important în lumea competițiilor cutting horse, recunoscut pentru performanțele sale și introdus în National Cutting Horse Association Hall of Fame.

Cei doi au participat, în urmă cu aproximativ două săptămâni, la un eveniment celebru organizat la ferma lui Taylor Sheridan. Fotografiile îi arată purtând pălării de cowboy și discutând relaxați, într-o atmosferă apropiată, semn că se simțeau confortabil unul în compania celuilalt.

O relație complicată în trecut

Deși reprezentanții celor doi nu au comentat situația, apariția a ridicat multe semne de întrebare în rândul fanilor, mai ales după despărțirea lor recentă.

Cei doi s-ar fi separat în urmă cu doar câteva luni, din cauza stilurilor de viață complet diferite. Bella Hadid, fiica lui Mohamed Hadid și a Yolanda Hadid și sora modelului Gigi Hadid, este obișnuită cu o viață extrem de mediatizată, în timp ce Banuelos a rămas ancorat într-un stil mai discret, specific lumii rodeo-ului și competițiilor ecvestre.

În plus, relația ar fi fost complicată și de investițiile comune în cai de competiție, evaluate la milioane de dolari.

Povestea de dragoste dintre Bella Hadid și Adan Banuelos

Relația lor a devenit publică în octombrie 2023, când au fost văzuți sărutându-se în Fort Worth. Ulterior, Bella a confirmat oficial relația în 2024, printr-o serie de fotografii romantice de Valentine’s Day.

Despărțirea ar fi avut loc la începutul anului 2026, după o perioadă descrisă de apropiați drept „tumultuoasă”.

Deși nu există o confirmare oficială, apariția celor doi în Texas sugerează că legătura dintre ei nu s-a rupt complet.

Rămâne de văzut dacă Bella Hadid și Adan Banuelos formează din nou un cuplu sau dacă sunt doar foști iubiți care au rămas în relații bune. Cert este că, sub soarele Texasului, au părut din nou mai apropiați ca niciodată.

