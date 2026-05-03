Prima vizită a Regelui Charles în Bermuda în calitate de moharh: tradiții, cultură și momente unice

De: Paul Hangerli 03/05/2026 | 08:20
Vizita regelui Charles în Bermuda, sursa-colaj CANCAN.RO

Prima vizită regală a lui Charles III în Bermuda marchează un moment simbolic pentru relațiile dintre Coroana britanică și teritoriile de peste mări. De-a lungul unei zile intense, Regele a luat contact direct cu istoria, cultura și comunitatea locală.

Regele Charles III se află în Bermuda în prima sa vizită oficială în calitate de monarh într-un teritoriu britanic de peste mări. Potrivit comunicatului publicat pe site-ul oficial al Familia Regală Britanică, vizita are scopul de a evidenția patrimoniul insulei, spiritul comunității și inițiativele de mediu dedicate tinerilor.

Prima vizită a Regelui Charles în Bermuda

În fostul oraș-capitală St George’s, Regele a fost întâmpinat oficial printr-o ceremonie solemnă. A primit salutul regal, iar imnul național a fost interpretat de fanfara regimentului. Ulterior, a inspectat garda de onoare alături de comandantul paradei, maiorul Kenji Bean.

Vizita a continuat la Biserica St Peter, un loc cu o profundă semnificație istorică, unde Regele s-a întâlnit cu episcopul Bermudei, Nicholas Dill, și cu preotul Thomas Nisbett. Lăcașul de cult, activ și astăzi, a primit titlul de „Capela Majestăților Lor” în 2012, în timpul jubileului de diamant al Elizabeth II.

Educație și protecția mediului pe Trunk Island

Pe insula Trunk Island, Regele a vizitat inițiativa „Living Classroom”, derulată de Bermuda Zoological Society. Programul educațional îi învață pe tineri cunoștințe despre ecosistemele locale.

Suveranul a asistat la lecții despre identificarea coralilor și peștilor, a plantat un cedru bermudian și a urmărit eliberarea unor crabi pustnici. De asemenea, a participat la verificarea stării de sănătate a păsărilor Bermuda Longtails, parte a eforturilor de conservare a acestei specii primejduite.

Artă, cultură și întâlniri speciale la Hamilton

În Hamilton, capitala actuală, Regele s-a întâlnit cu premierul și primarul orașului, apoi a vizitat o expoziție dedicată meșteșugurilor locale.

Momentul a fost completat de o întâlnire cu Michael Frith, creatorul The Muppets și Fraggle Rock, originar din Bermuda, și cu soția sa, Kathryn Mullen, care au vorbit despre inspirația locală din spatele creațiilor lor.

La Royal Bermuda Yacht Club, unde este patron, Regele s-a întâlnit cu membri și tineri marinari înainte de a urca la bordul unui feribot, însoțit de o flotilă comunitară. Pe parcursul traversării, a aflat detalii despre tradițiile maritime ale Bermudei și despre rolul navigației în cultura locală.

Spectacol cultural și istorie la Muzeul Național

La Royal Naval Dockyard, Regele a asistat la o reprezentație a trupei naționale de dans Gombey, o expresie vibrantă a culturii bermudiene.

Ulterior, a vizitat Muzeul Național al Bermudei, unde a explorat artefacte din epave istorice și a aflat mai multe despre rolul insulei în istoria Atlanticului.

În zona The Camber, Regele s-a întâlnit cu tineri sportivi și reprezentanți ai organizațiilor de tineret. A vizitat nava-școală Spirit of Bermuda și a discutat cu membri ai programelor Duke of Edinburgh Award, Sea Cadets și alte inițiative dedicate dezvoltării tinerilor, de asemenea, a felicitat sportivi bermudieni medaliați la competiții internaționale.

Securitate maritimă și protecția mediului

În finalul vizitei, Regele a participat la un briefing al Gărzii de Coastă și a urcat la bordul unei nave de patrulare pentru a afla mai multe despre eforturile de protejare a mediului marin și a securității în regiune.

Vizita s-a încheiat cu inaugurarea noii baze a Royal Bermuda Regiment Coast Guard.

