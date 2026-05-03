Cum arată acum „Plușica” de la Puterea Dragostei, ex-iubita lui Culiță Sterp. Din ce câștigă bani în 2026, la 7 ani de participarea la reality show-ul de la Kanal D

Raluca Marina, cunoscută publicului sub porecla „Plușica”, a rămas în atenția fanilor reality show-urilor din România chiar și la ani buni după participarea sa în primul sezon al emisiunii Puterea Dragostei. Deși timpul a trecut, transformarea ei personală și profesională continuă să stârnească interes, mai ales în contextul schimbărilor vizibile prin care a trecut.

Participarea în competiția difuzată de Kanal D, între 2018 și 2019, a reprezentat un punct de cotitură pentru tânăra care, la acea vreme, s-a remarcat prin naturalețe și sensibilitate. A fost una dintre cele mai apreciate concurente din sezonul inaugural, reușind să-și construiască rapid o comunitate de susținători. Povestea sa din emisiune, marcată de o relație intensă cu Daniel, dar de scurtă durată, a contribuit la popularitatea de care se bucură și în prezent.

Cum arată acum „Plușica” de la Puterea Dragostei

La câțiva ani după apariția în Puterea Dragostei, Plușica (Raluca Marina), cunoscută și pentru apropierea de Culiță Sterp, s-a schimbat destul de mult: a slăbit vizibil (aproximativ 15–20 kg) și are acum un look mai matur și mai lucrat, fiind activă mai ales în online.

După încheierea experienței televizate, Raluca Marina și-a reconfigurat prioritățile și a ales să se concentreze pe propria evoluție. Una dintre cele mai evidente schimbări a fost transformarea fizică. Determinată să adopte un stil de viață mai echilibrat, aceasta a reușit să slăbească aproximativ 15 kilograme, ajungând de la 65 la 50 de kilograme. Procesul nu a fost unul rapid, ci rezultatul unei discipline constante, al unui regim alimentar atent și al unui stil de viață activ.

Noua sa siluetă i-a schimbat complet imaginea publică. În prezent, are o apariție mult mai rafinată, iar trăsăturile îi sunt accentuate de stilul adoptat. Schimbările nu s-au oprit doar la nivel fizi. Plușica și-a modificat și look-ul, optând pentru o nuanță mai închisă a părului, ceea ce i-a oferit un aer diferit față de perioada în care apărea la televizor. Această transformare a făcut ca, în multe situații, să fie confundată cu alte figuri cunoscute din mediul online.

La opt ani de la debutul în televiziune, Plușica reprezintă un exemplu de adaptare și reinventare. De la statutul de concurentă într-un show de divertisment, a ajuns să își construiască un drum propriu. Transformarea sa nu este doar una vizibilă, ci reflectă și o schimbare de perspectivă, orientată spre dezvoltare personală și independență.

Cum li s-a schimbat viața Kirei și lui Moldo, după ce s-au cuplat într-un show matrimonial? Au fost finaliști la Kanal D

Cine i-a furat inima după ce a fost părăsit de Iasmina. Bogdan Mocanu: „Nu îi place atenția gratuită”