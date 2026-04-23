Cum li s-a schimbat viața Kirei și lui Moldo, după ce s-au cuplat într-un show matrimonial? Au fost finaliști la Kanal D

De: Denisa Crăciun 23/04/2026 | 14:34
Cum s-a schimbat viața Kirei și a lui Moldo de la Casa Iubirii/ sursa foto: social media

Kira și Moldo, finaliștii sezonului patru al emisiunii Casa Iubirii, difuzată pe Kanal D, s-au schimbat incredibil de mult. Cei doi s-au cunoscut la show-ul matrimonial, iar după ce s-au încheiat filmările și-au consolidat relația. Recent, au avut parte de o vacanță de vis la Istanbul.

Kira și Moldo trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care a început în lumina reflectoarelor. Aceștia se înțeleg de minune și au fost invitați în platoul de la Kanal D pentru a vorbi despre cum li s-a schimbat viața. Pe lângă asta, au povestit și despre provocările pe care le-au întâmpinat în timpul emisiunii.

Cum li s-a schimbat viața Kirei și lui Moldo

Celebra emisiune Casa Iubirii formează în fiecare sezon cupluri care rezistă în timp. Asta s-a întâmplat și în cazul Kirei și lui Moldo, finaliști ai sezonului patru. Relația lor este trăită la maximum, mai ales de când au ieșit din emisiune și se pot descoperi mai mult. Ei au fost invitați în cadrul unei emisiuni, acolo unde au participat la un interviu special. Cei doi au fost întrebați prin ce provocări au trecut în timpul show-ului, iar răspunsul Kirei a fost inedit. A explicat că cel mai greu a fost să stea separați.

Cel mai greu pentru mine a fost să stau departe de el. Țin minte că ajungeam la cazare și gândeam să-i spun mai multe lucruri, că o să îl întreb următoarea zi și tot așa. Mă emoționam și uitam și cred că ăsta a fost unul din cele mai grele, a spus ea.

Mai mult, aceștia au trecut prin schimbări importante și asta pentru că s-au mutat la Constanța. Ei povestesc și cum este viața în doi.

E greu, dar este foarte frumos. E prima dată când m-am mutat cu cineva, eram obișnuită cu zona mea de confort, eram doar eu și acum a trebuit să mă obișnuiesc și cu el, cu tabieturile lui și așa mai departe, dar e frumos. Îmi place foarte mult, a declarat ea.

De asemenea, în luna februarie au fost într-o vacanță în Istanbul, iar planurile lor de viitor se concentrează pe cât mai multe vacanțe. Visul ei este să ajungă în Coreea.

