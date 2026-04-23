32 de județe din România, lovite de vânt sever. Fenomene meteo extreme, anunțate de ANM

Meteorologii anunţă o răcire accentuată a vremii până vineri dimineaţă, cu brumă în timpul nopţilor, precipitaţii mixte în mai multe regiuni şi ninsori la altitudini mari.

În zonele montane, stratul nou de zăpadă poate ajunge la aproximativ 5 centimetri, iar în unele masive vântul va sufla cu rafale ce pot atinge 130 km/h.

32 de județe din România, lovite de vânt sever

Miercuri, 22 aprilie, au fost prognozate precipitaţii mixte la munte, dar şi trecător în estul şi sudul Transilvaniei. La peste 1400 de metri, în Carpaţii Meridionali şi Orientali, va ninge, iar meteorologii estimează depunerea unui strat nou de zăpadă de circa 5 cm.

„Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile vestice şi sud-vestice, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40…45 km/h”, anunţă ANM.

Joi, 23 aprilie, vântul se va intensifica în toate regiunile, cu rafale de 40–50 km/h, iar în zonele montane, precum şi în nord, est şi centru, se vor înregistra local viteze de peste 55–60 km/h.

„Miercuri şi joi vremea va fi rece pentru această perioadă, astfel că în cursul nopţilor, pe alocuri, se va produce brumă, în special în regiunile intracarpatice şi în zonele deluroase din restul teritoriului”, arată meteorologii.

Fenomene meteo extreme, anunțate de ANM

Pentru intervalul 23 aprilie, ora 09:00 – 22:00, ANM a emis o avertizare cod galben.

„Pe parcursul zilei de joi (23 aprilie), în Moldova, Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei şi Dobrogea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei montane de 70…90 km/h”, a transmis instituţia.

Tot joi, între orele 12:00 şi 20:00, este valabil şi un cod portocaliu.

„În intervalul menţionat, în judeţele Botoşani, Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h. Intensificări puternice ale vântului vor fi şi în Carpaţii Meridionali, de Curbură şi în Munţii Apuseni, la altitudini de peste 1600 m, cu rafale de 90…130 km/h”, anunţă meteorologii.

