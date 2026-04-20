Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

De: David Ioan 20/04/2026 | 07:45
Prognoza Accuweather pentru luna mai 2026 indică o perioadă cu variații semnificative de temperatură și condiții meteo contrastante între regiunile de câmpie și zonele montane ale României.

Estimările pentru întreaga lună arată o alternanță accentuată între intervale calde, episoade de instabilitate atmosferică și perioade reci, neobișnuite pentru această perioadă a anului. Aceste diferențe evidențiază caracterul imprevizibil al lunii mai și necesitatea unei monitorizări constante a evoluției vremii.

Prognoză luna mai 2026

În zonele de câmpie, temperaturile vor fi în general ridicate, depășind frecvent 20 de grade Celsius. În multe zile, valorile maxime se vor apropia de 25–27 de grade, ceea ce creează impresia unei veri instalate mai devreme.

Totuși, aceste perioade calde vor fi întrerupte de episoade repetate de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță furtuni în mai multe intervale ale lunii, unele dintre ele putând fi însoțite de intensificări ale vântului și ploi abundente. Instabilitatea este favorizată de interacțiunea dintre aerul cald acumulat în zonele joase și pătrunderea unor mase de aer rece, ceea ce determină formarea rapidă a norilor de furtună.

Pentru agricultură, variațiile bruște pot crea dificultăți, în special în zonele unde precipitațiile intense pot afecta lucrările de sezon sau pot provoca acumulări de apă în sol.

Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

În zonele montane, prognoza este mult mai rece comparativ cu regiunile joase. Temperaturile maxime vor rămâne modeste pe tot parcursul lunii, rareori depășind 12–14 grade Celsius.

În prima parte a lunii, sunt anunțate episoade de vreme rece, cu precipitații mixte și chiar ninsori la altitudini mari. În special în jurul datei de 10–11 mai, se așteaptă temperaturi scăzute, cu valori în jurul a 11 grade ziua și 6 grade noaptea, suficiente pentru apariția unor intervale de ninsoare.

Acest tip de evoluție, deși rar pentru luna mai, poate apărea în condiții de circulație atmosferică rece și poate afecta traseele montane, activitățile turistice și accesul în zonele înalte. Restul lunii rămâne caracterizat de ploi frecvente, cer acoperit și temperaturi scăzute pentru perioada calendaristică.

