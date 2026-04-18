Prima zi de caniculă în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather

De: Andreea Stăncescu 18/04/2026 | 09:00
Când va fi prima zi de caniculă din vara anului 2026

După o perioadă capricioasă din punct de vedere meteorologic, România se pregătește pentru schimbări importante ale vremii. Specialiștii anunță o evoluție treptată către temperaturi mai ridicate, semn că vara începe să-și facă simțită prezența.

În luna aprilie, vremea s-a stricat în multe regiuni ale țării, iar temperaturile au devenit mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Zilele mai reci și instabile au adus un contrast puternic față de așteptările de primăvară, însă meteorologii spun că această răcire este doar temporară, căci urmează să vină canicula.

Când va fi prima zi de caniculă în România

Conform experților în meteorologie, urmează noi schimbări în evoluția vremii, iar valorile termice vor începe să crească treptat în perioada următoare. România se îndreaptă către un interval cu temperaturi mai blânde, caracterizat printr-un climat mai stabil și mai apropiat de normalul sezonier.

Un moment important va fi înregistrat pe data de 30 iunie, când este anunțată prima zi de caniculă din acest an. Specialiștii definesc canicula ca fiind acea perioadă în care temperaturile maxime depășesc 33 de grade Celsius, prag ce marchează oficial instalarea valului de căldură.

Vremea din România devine mai variabilă. În Transilvania, maximele scad spre 16 grade și se mențin până pe 23 aprilie, iar minimele cresc ușor până la 4 grade; ploile devin frecvente. În Maramureș, temperaturile nocturne urcă până la 6 grade, iar precipitațiile apar des după 18 aprilie. În Moldova și Dobrogea, valorile termice cresc treptat, cu maxime de până la 17 grade și minime de 6-8 grade, iar ploile apar în a doua parte a intervalului.

În Muntenia și Oltenia, temperaturile rămân relativ constante, însă cresc șansele de ploaie după 19-20 aprilie. La munte, vremea rămâne rece și instabilă.

