El este polițistul din Maramureș care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe bărbatul de 38 de ani să recurgă la gestul extrem

Tragedie în județul Maramureș! Radu Vasile Ungur, un polițist în vârstă de 38 de ani, a fost găsit împușcat într-o pădure. Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi recurs la un gest extrem și s-ar fi sinucis cu arma din dotare. Ce l-ar fi determinat pe polițist să recurgă la acest gest?

Radu Vasile Ungur, un polițist în vârstă de 38 de ani din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, a fost găsit fără viață într-o pădure. Acesta era căsătorit, tată a doi copii și cunoscut ca un profesionist dedicat. Însă, în ultima perioadă, acesta s-ar fi confruntat cu unele probleme grave de sănătate.

El este polițistul din Maramureș care s-a împușcat mortal

Este doliu după moartea tragică a lui Ungur Vasile Radu, agent șef adjunct de poliție în cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș. Bărbatul a fost găsit fără viață în apropierea localității Rohia, în pădure, în mașina personală, prezentând o plagă împușcată.

După ce alarma a fost dată, la fața locului au intervenit criminaliștii și polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș, care desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Din primele date a reieșit că polițistul s-a împușcat cu arma din dotare.

Trupul neînsuflețit al polițistului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

„Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul”, a declarat Mihaela Ardelean, purtător de cuvânt al IPJ Maramureș.

Din primele informații, se pare că polițistul ar fi recurs la gestul extrem din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta în ultima perioadă. Acesta ar fi fost diagnosticat cu o boală incurabilă.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea agentului șef adjunct de poliție Ungur Vasile Radu.

„Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a colegului nostru, agent șef adjunct de poliție Ungur Vasile Radu. În aceste momente de profundă durere, adresăm sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au cunoscut. Gândurile noastre de compasiune și alinare se îndreaptă către cei apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis instituția.

CITEȘTE ȘI:

Un mesaj cutremurător după moartea unui tânăr de 23 de ani: „Întreaga comunitate este în stare de șoc”

Gestul făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul!