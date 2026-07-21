Doliu la Hollywood! Actrița Kaylee Hottle a murit la doar 18 ani

Lumea cinematografiei de la Hollywood este în doliu. Cunoscuta actriță pentru rolurile din „Godzilla vs. Kong” și „Godzilla x Kong: The New Empire”, Kaylee Hottle s-a stins din viață la doar vârsta de 18 ani. Cel care a anunțat tragedia a fost chiar tatăl ei, care a explicat ce s-a întâmplat.

Kaylee Hottle a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe americane. Aceasta a avut o carieră impresionantă, interpretând rolul Jiei din „Godzilla vs. Kong”, fiind o tânără cu deficiențe de auz. Vedeta a murit marți, 21 iulie, în jurul dimineții, în Maryland, în urma unui teribil accident de mașină. Tatăl ei a povestit cum s-a întâmplat, iar cei apropiați au transmis în mediul online mesaje pline de durere.

Actrița Kaylee Hottle

Tatăl actriței, Joshua Hottle a povestit prin intermediul unei transmisiuni live pe rețelele de socializare că marți, 21 iulie, dimineața, fiica sa cu deficiențe de auz a suferit un accident de mașină. El a trebuit să zboare din Texas pentru a recupera trupul neînsuflețit. Tânăra a murit în timp ce era transportată la spital, însă impactul tragediei fiind atât de puternic, medicii nu au mai putut să o salveze. Atât ea, cât și tatăl și alți membri ai familiei fac parte din comunitatea surzilor, potrivit The Houston Chronicle.

Cei care au cunoscut-o sunt acum îndoliați. Kaylee a urmat cursurile Școlii pentru Surzi din Texas, iar în urma tragediei a transmis un mesaj emoționant.

Cu profundă tristețe împărtășim vestea sfâșietoare că una dintre elevele noastre în ultimul an de la TSD, Kaylee Hottle, a decedat tragic ieri într-un accident de mașină în Frederick, Maryland. Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii de clasă ai lui Kaylee și de toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o în aceste momente incredibil de dificile. În acest moment, avem informații foarte limitate și rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei lui Kaylee și să se abțină de la a împărtăși sau a specula cu privire la circumstanțele accidentului, a transmis instituția prin intermediul unui comunicat publicat pe Facebook.

Cine a fost Kaylee Hottle

Kaylee Hottle a apărut în anul 2017 într-o reclamă pentru aplicația ASL Convo, aplicație ce interpretează limba Semnelor Americane. Producătorii au decis că este potrivită pentru rolul Jiei, astfel că a ajuns să colaboreze cu nume importante precum Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Rebecca Hall și mulți alții.

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