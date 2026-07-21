Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Doliu la Hollywood! Actrița Kaylee Hottle a murit la doar 18 ani

Doliu la Hollywood! Actrița Kaylee Hottle a murit la doar 18 ani

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 20:51
Doliu la Hollywood! Actrița Kaylee Hottle a murit la doar 18 ani
Kaylee Hottle a murit/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lumea cinematografiei de la Hollywood este în doliu. Cunoscuta actriță pentru rolurile din „Godzilla vs. Kong” și „Godzilla x Kong: The New Empire”, Kaylee Hottle s-a stins din viață la doar vârsta de 18 ani. Cel care a anunțat tragedia a fost chiar tatăl ei, care a explicat ce s-a întâmplat.

Kaylee Hottle a fost una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe americane. Aceasta a avut o carieră impresionantă, interpretând rolul Jiei din „Godzilla vs. Kong”, fiind o tânără cu deficiențe de auz. Vedeta a murit marți, 21 iulie, în jurul dimineții, în Maryland, în urma unui teribil accident de mașină. Tatăl ei a povestit cum s-a întâmplat, iar cei apropiați au transmis în mediul online mesaje pline de durere.

Actrița Kaylee Hottle

Tatăl actriței, Joshua Hottle a povestit prin intermediul unei transmisiuni live pe rețelele de socializare că marți, 21 iulie, dimineața, fiica sa cu deficiențe de auz a suferit un accident de mașină. El a trebuit să zboare din Texas pentru a recupera trupul neînsuflețit. Tânăra a murit în timp ce era transportată la spital, însă impactul tragediei fiind atât de puternic, medicii nu au mai putut să o salveze. Atât ea, cât și tatăl și alți membri ai familiei fac parte din comunitatea surzilor, potrivit The Houston Chronicle.

Cei care au cunoscut-o sunt acum îndoliați. Kaylee a urmat cursurile Școlii pentru Surzi din Texas, iar în urma tragediei a transmis un mesaj emoționant.

Cu profundă tristețe împărtășim vestea sfâșietoare că una dintre elevele noastre în ultimul an de la TSD, Kaylee Hottle, a decedat tragic ieri într-un accident de mașină în Frederick, Maryland. Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii de clasă ai lui Kaylee și de toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o în aceste momente incredibil de dificile. În acest moment, avem informații foarte limitate și rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei lui Kaylee și să se abțină de la a împărtăși sau a specula cu privire la circumstanțele accidentului, a transmis instituția prin intermediul unui comunicat publicat pe Facebook.

Cine a fost Kaylee Hottle

Kaylee Hottle a apărut în anul 2017 într-o reclamă pentru aplicația ASL Convo, aplicație ce interpretează limba Semnelor Americane. Producătorii au decis că este potrivită pentru rolul Jiei, astfel că a ajuns să colaboreze cu nume importante precum Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Rebecca Hall și mulți alții.

VEZI ȘI: Doliu în familia lui Miraj Tzunami. A făcut anunțul în urmă cu puțin timp: „Dumnezeu să te ierte!”

Doliu în lumea filmului! Actorul Pippo di Marca a murit, după ce a căzut de la etajul 5

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jim Carrey ar putea deveni noul Freddy Krueger? Regizorul unui film din franciză îl consideră alegerea ideală
Showbiz internațional
Jim Carrey ar putea deveni noul Freddy Krueger? Regizorul unui film din franciză îl consideră alegerea ideală
Imaginile cu Robbie Williams de la finala Cupei Mondiale au devenit virale. Ce i-ar fi căzut pe microfon, de fapt
Showbiz internațional
Imaginile cu Robbie Williams de la finala Cupei Mondiale au devenit virale. Ce i-ar fi căzut pe microfon,…
ȘOCANT! Șase beri îl pot lăsa fără un AVION de 95.000 DE DOLARI! Povestea de la Curtea Supremă a SUA
Mediafax
ȘOCANT! Șase beri îl pot lăsa fără un AVION de 95.000 DE DOLARI!...
Patrick André de Hillerin: Suntem prizonierii unor minorități teroriste
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Suntem prizonierii unor minorități teroriste
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
„Chiar dacă suntem români, nu înseamnă că suntem porci”. Revolta unei românce după o experiență la all inclusive în Bulgaria
Adevarul
„Chiar dacă suntem români, nu înseamnă că suntem porci”. Revolta unei românce după...
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de forțele speciale ucrainene
Digi24
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de...
FIFA deschide ANCHETĂ împotriva Argentinei după finala Cupei Mondiale. Mai mulți jucători, în vizor
Mediafax
FIFA deschide ANCHETĂ împotriva Argentinei după finala Cupei Mondiale. Mai mulți jucători, în...
Parteneri
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare seriale! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Mantea, despre cum i s-a schimbat viziunea asupra iubirii față de anii tinereții: „Cred în suflete pereche”
Click.ro
Andreea Mantea, despre cum i s-a schimbat viziunea asupra iubirii față de anii tinereții: „Cred...
Primele mărturii ale echipajului navei lovite în Marea Neagră: „Trei drone ne-au atacat în timpul nopții. Totul era distrus”
Digi 24
Primele mărturii ale echipajului navei lovite în Marea Neagră: „Trei drone ne-au atacat în timpul...
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani
Digi24
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să...
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
Promotor.ro
Ford lansează două noi ediții pentru SUV-ul produs la CRAIOVA. Noutățile gamei PUMA
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
go4it.ro
„Monstru” sub gheață: Ce a surprins o dronă în Groenlanda
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
Descopera.ro
Tot mai mult praf ajunge în Europa. Care este explicația?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Patrick André de Hillerin: Suntem prizonierii unor minorități teroriste
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Suntem prizonierii unor minorități teroriste
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cele două zodii care ies din impas după 7 august 2026. Apar transformări uriașe în viața lor!
Cele două zodii care ies din impas după 7 august 2026. Apar transformări uriașe în viața lor!
Jim Carrey ar putea deveni noul Freddy Krueger? Regizorul unui film din franciză îl consideră alegerea ...
Jim Carrey ar putea deveni noul Freddy Krueger? Regizorul unui film din franciză îl consideră alegerea ideală
Nu este o glumă! Cât costă un șezlong în Vama Veche, în 2026
Nu este o glumă! Cât costă un șezlong în Vama Veche, în 2026
Jessie J. și iubitul ei s-au despărțit în mare secret. Anunțul a fost făcut la 2 luni de când ...
Jessie J. și iubitul ei s-au despărțit în mare secret. Anunțul a fost făcut la 2 luni de când artista a învins cancerul
Cătălin Cazacu a schimbat din nou partenera. Cine e bruneta tatuată care-l răsfață ca pe un rege
Cătălin Cazacu a schimbat din nou partenera. Cine e bruneta tatuată care-l răsfață ca pe un rege
Un bărbat a murit pe Valea Oltului, sub privirea neputincioasă a fiicei sale. Un bolovan desprins de ...
Un bărbat a murit pe Valea Oltului, sub privirea neputincioasă a fiicei sale. Un bolovan desprins de pe versant a căzut peste mașină
Vezi toate știrile