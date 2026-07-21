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Doliu în lumea filmului! Actorul Pippo di Marca a murit, după ce a căzut de la etajul 5

De: Denisa Crăciun 21/07/2026 | 17:13
Doliu în lumea filmului! Actorul Pippo di Marca a murit, după ce a căzut de la etajul 5
Pippo di Marco a murit/ sursa foto: social media, colaj CANCAN
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Actorul italian Pippo di Marca s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani. Acesta a murit marți, 21 iulie, în propria casă, după ce a căzut de la balcon. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, au încercat să îl resusciteze minute în șir, însă nu au mai putut face nimic pentru el.

Este doliu în lumea cinematografiei. Celebrul actor și regizor Pippo di Marca a încetat din viață, după ce a căzut de la balconul său de la etajul cinci. Acesta era o personalitate importantă a teatrului de avangardă, potrivit Agerpres. Polițiștii ajunși la tragedie au deschis o anchetă în acest moment și au mai multe ipoteze.

Pippo di Marca a murit la 87 de ani

Pippo di Marca a fost un cunoscut actor și regizor. El a avut o carieră de succes, iar acum cei care l-au apreciat îl vor conduce pe ultimul său drum. Bărbatul a căzut de la balconul apartamentului său din Roma, situat la etajul cinci. Medicii au ajuns imediat la locul tragediei, au încercat să îl resusciteze, dar au fost nevoiți să constate decesul.

De asemenea, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Din primele informații, anchetatorii iau în considerare mai multe ipoteze, inclusiv cea a unui gest necugetat sau cea a unei căderi accidentale.

Cine a fost Pippo di Marca

Celebrul actor a devenit o personalitate importantă a unei școli de teatru experimental. El a colaborat cu alte nume consacrate precum Carmelo Bene, Leo de Berardinis, dar și cu compania Living Theatre a lui Julian Beck. De asemenea, în anul 2016, Pippo di Marca a fondat Meta-Teatro, o companie și un loc special pentru cercetare teatrală contemporană. Ulterior, au fuzionat cu Florian Espace din Pescara.

Acesta a urcat pe scenă și a încântat publicul cu opere precum cele de la Shakespeare, Beckett și Genet. Mai mult decât atât, de-a lungul timpului a scris cărți despre teoria teatrului contemporan. În anul 2019, a devenit și mai cunoscut după interpretarea rolului fostului prim-ministru italian Giulio Andreotti în filmul „Il Traditore”, regizat de Marco Bellocchio.

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