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Dana Tapalagă este condusă astăzi pe ultimul drum. Unde are loc înmormântarea actriței din „După dealuri”

De: Anca Chihaie 21/07/2026 | 08:53
Dana Tapalagă este condusă astăzi pe ultimul drum. Unde are loc înmormântarea actriței din „După dealuri”
Foto: social media
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Lumea teatrului românesc își ia rămas-bun de la actrița Dana Tapalagă, care s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Înmormântarea are loc marți, 21 iulie, la Cimitirul Sfânta Vineri din București, după ce trupul neînsuflețit a fost depus la capela cimitirului, unde apropiații, colegii și admiratorii au avut posibilitatea să îi aducă un ultim omagiu.

Ceremonia funerară este programată să înceapă la ora 14:00, urmând să fie oficiată slujba de înmormântare. După încheierea acesteia, familia și cei apropiați se vor reuni la un parastas organizat la Restaurant Agora din Capitală.

Dana Tapalagă este condusă astăzi pe ultimul drum

Vestea dispariției actriței a îndurerat lumea artistică din România. Dana Tapalagă a murit duminică, iar decesul său a fost făcut public în cursul zilei de luni. Numeroși colegi de breaslă și oameni de cultură au transmis mesaje de condoleanțe și au evocat cariera artistei, dar și felul în care aceasta și-a dedicat întreaga viață scenei.

Dana Tapalagă a fost una dintre actrițele care și-au construit parcursul profesional în afara marilor scene din Capitală, devenind un nume important al Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. A ales să își desfășoare activitatea artistică în cadrul instituției moldovene, unde a interpretat numeroase roluri de-a lungul anilor și a devenit una dintre figurile reprezentative ale teatrului botoșănean.

Cariera sa s-a întins pe parcursul mai multor decenii, timp în care a urcat pe scenă în spectacole clasice și contemporane, fiind apreciată pentru naturalețea interpretării și pentru discreția cu care și-a construit fiecare personaj. Deși nu a fost o prezență constantă în spațiul monden sau în producțiile comerciale, Dana Tapalagă s-a bucurat de respectul colegilor și al publicului care a urmărit activitatea teatrelor din țară.

Un moment important în cariera sa a venit în anul 2012, când a făcut parte din distribuția filmului „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu. În producția premiată la nivel internațional, actrița a interpretat rolul Maicii Superioare, personaj care a contribuit la atmosfera tensionată și dramatică a peliculei inspirate din cazul exorcizării de la Tanacu.

Filmul a avut un parcurs remarcabil pe plan internațional, fiind selecționat la Festivalul de Film de la Cannes, unde a obținut două dintre cele mai importante distincții ale ediției: premiul pentru scenariu și premiul pentru interpretare feminină, acordat actrițelor Cosmina Stratan și Cristina Flutur. Succesul producției a adus în atenția publicului și actorii care au completat distribuția, printre care s-a numărat și Dana Tapalagă.

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