Un român a fost găsit mort într-un parc din Italia. S-a stins din cauza caniculei, iar primarul face apel disperat la familia lui

Un bărbat de origine română a murit într-un oraș din Sicilia, după ce temperaturile extreme l‑au doborât în plină caniculă. Autoritățile italiene încearcă de trei zile să afle cine este, însă până acum nu au reușit să îi stabilească identitatea.

Românul, stabilit de mai mulți ani în localitatea Canicatti, avea 55 de ani și a fost găsit fără viață într-un parc din zona Viale della Vittoria. Căldura sufocantă care a cuprins sudul Italiei i-ar fi fost fatală, iar medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Mister în Canicatti

Potrivit presei locale, bărbatul era îmbrăcat neobișnuit pentru temperaturile ridicate: pantaloni de lână, jachetă și palton. Trupul său a fost transportat la morga Spitalului Barone Lombardo din Canicatti, unde se află de trei zile, fără ca cineva să fi venit să îl revendice.

Polițiștii au încercat să îl identifice prin amprente, însă acestea nu au corespuns cu nicio înregistrare din bazele de date. Situația complicată i-a determinat pe reprezentanții autorităților locale să facă un apel public.

Un român a murit din cauza căldurii, iar nimeni nu știe cine este

Primarul orașului Canicatti, Vincenzo Corbo, a transmis un mesaj către comunitate și către eventualii apropiați ai bărbatului:

„Dacă cineva îl cunoaște pe compatriotul nostru decedat, vă rog să contactați imediat poliția sau primăria. Scopul tuturor este să îl identificăm și să îi anunțăm familia despre deces, astfel încât să îi poată oferi o înmormântare demnă”.

Din informațiile strânse până acum, românul ar fi trăit pe stradă, era o prezență tăcută și retrasă, iar puținii oameni care l-au observat nu au putut oferi detalii care să ajute la identificarea lui. Autoritățile continuă verificările în speranța că familia va fi găsită.

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