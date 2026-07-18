Tragedie pe A1! O fetiță de 5 ani a murit după ce mașina s-a izbit de parapet și s-a răsturnat

Polițiștii de la Biroul Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au intervenit pe sensul Sebeș–Sibiu al autostrăzii, unde un autoturism s‑a răsturnat în urma unui accident grav.

O fetiță de 5 ani, aflată în mașină, a murit, iar alți doi pasageri au fost răniți și transportați la spital.

Tragedie pe A1!

Potrivit informațiilor preliminare, la kilometrul 262, un bărbat de 41 de ani, cetățean străin, ar fi pierdut controlul volanului din motive ce urmează să fie stabilite. Vehiculul a lovit parapetul median și s‑a răsturnat, impactul având consecințe tragice pentru familia aflată în autoturism.

Minora de 5 ani, pasageră în mașină, a decedat în urma accidentului. O femeie de 31 de ani, tot cetățean străin, și copilul ei de un an au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

O fetiță de 5 ani a murit după ce mașina s-a izbit de parapet și s-a răsturnat

”Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, fetița în vârstă de aproximativ 5 ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul fiind nevoit să declare decesul acesteia. O femeie în vârstă de aproximativ 31 de ani care a suferit un traumatism cranian și un traumatism toracic și minorul în vârstă de aproximativ un an, care a suferit escoriații au fost transportați la spital”, a transmis sg. maj. Marcu Raluca, reprezentant ISU Sibiu.

Traficul a fost oprit temporar pentru intervenția echipajelor, însă ulterior circulația a fost reluată în condiții normale. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

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