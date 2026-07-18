Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari. Este cel mai scump obiect al legendarului fotbalist vândut vreodată

Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958, în care a marcat două goluri și a adus Braziliei primul titlu mondial din istorie, a fost adjudecat la o licitație organizată de Sotheby’s pentru 4,88 milioane de dolari. Vânzarea stabilește un nou record pentru un obiect de colecție care i-a aparținut legendarului fotbalist brazilian și transformă tricoul în al doilea cel mai scump echipament de fotbal vândut vreodată la licitație.

Tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958

Pelé a purtat celebrul tricou în victoria Braziliei cu 5-2 împotriva țării gazdă, Suedia, în finala Cupei Mondiale FIFA din 1958. La acea vreme avea doar 17 ani, iar prin cele două goluri înscrise în minutele 55 și 90 a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a evoluat și a marcat într-o finală de Campionat Mondial, record care rezistă și astăzi.

Pe numele său real, Edson Arantes do Nascimento, Pelé avea să devină unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor, iar succesul din 1958 a reprezentat începutul unei cariere legendare. Tot atunci, Brazilia a cucerit primul dintre cele cinci titluri mondiale, performanță care rămâne un record în fotbalul internațional.

Un nou record pentru obiectele lui Pelé

Casa de licitații Sotheby’s, care a organizat vânzarea la New York, a anunțat că tricoul a fost adjudecat pentru 4,88 milioane de dolari, după ce a primit 10 oferte din partea a peste cinci licitatori.

Este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un obiect care i-a aparținut lui Pelé, depășind recordul anterior de 1,33 milioane de dolari, stabilit în 2022 prin vânzarea privată a unui cartonaș de debut Pelé din seria 1958 Alifabologet, evaluat cu nota PSA 9. Acesta a fost primul cartonaș de fotbal care a depășit pragul de un milion de dolari.

După finala din 1958, Pelé i-a oferit tricoul coechipierului său Dida, care ulterior l-a donat Muzeului Sportului din Rio de Janeiro. Piesa a fost scoasă pentru prima dată la licitație de Christie’s, în 2004, când s-a vândut pentru 105.600 de dolari (70.505 lire sterline). La actuala licitație, Sotheby’s a inclus și documente de autentificare și potrivire fotografică realizate de SIA Photo Match, care confirmă fără echivoc autenticitatea tricoului.

„Acest tricou a fost acolo”

Reprezentanții Sotheby’s au subliniat valoarea istorică a obiectului.

„Acest tricou nu este doar o mărturie durabilă a unuia dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului, ci este legat direct de momentul care l-a transformat pe Pelé într-o adevărată icoană mondială a sportului”, a declarat Brendan Hawkes, directorul departamentului de strategie și dezvoltare sportivă al Sotheby’s.

Acesta a adăugat:

„Înaintea finalei Cupei Mondiale din acest weekend, este cu atât mai potrivit să vedem un interes atât de mare pentru tricoul purtat de Pelé în ziua în care a marcat cele două goluri, în urmă cu mai bine de șase decenii.”

Casa de licitații a mai transmis că imaginile din finala Cupei Mondiale din 1958 au devenit „unele dintre cele mai reproduse din istoria sportului”, subliniind importanța obiectului printr-o formulare simplă: „Acest tricou a fost acolo.”

Printre cele mai scumpe echipamente sportive din toate timpurile

Tricoul lui Pelé este în prezent al doilea cel mai scump tricou de fotbal vândut vreodată, fiind depășit doar de celebrul tricou „Hand of God” purtat de Diego Maradona în sfertul de finală al Cupei Mondiale din 1986 împotriva Angliei, care a fost adjudecat pentru 9,28 milioane de dolari.

În clasamentul tuturor echipamentelor sportive vândute la licitație, recordul absolut îi aparține tricoului purtat de legenda baseballului Babe Ruth în World Series din 1932, vândut în 2024 pentru 24,1 milioane de dolari. Acesta este urmat de tricoul „Last Dance” purtat de Michael Jordan în finala NBA din 1998, adjudecat pentru 10,1 milioane de dolari, iar tricoul lui Maradona ocupă următoarea poziție cu 9,28 milioane de dolari.

În cadrul aceleiași licitații organizate de Sotheby’s a fost vândută și banderola de căpitan purtată de Diego Maradona la Cupa Mondială din 1986, pentru 512.000 de dolari. Autenticitatea acesteia a fost confirmată prin potrivire fotografică cu meciul din sferturile de finală împotriva Angliei, în care Maradona a înscris atât celebrul gol „Hand of God”, cât și „Golul Secolului”, dar și cu finala câștigată împotriva Germaniei de Vest. Specialiștii consideră că aceeași banderolă a fost purtată și în partida din optimile de finală împotriva Uruguayului.

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