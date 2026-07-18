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Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România

De: David Ioan 18/07/2026 | 10:19
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România
Profituri uriașe din pompe funebre. Afacerile au atins un nivel record în România. Foto: Pixabay
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Firmele din sectorul serviciilor funerare au încheiat anul trecut cu afaceri la un nivel istoric, depășind pragul de 100 milioane euro, echivalentul a 545 milioane lei, iar 2025 a fost și anul în care profitul cumulat a revenit pe creștere după declinul din perioada 2022-2024.

În România sunt înregistrate aproximativ 2.790 de firme specializate în servicii funerare, dintre care 2.520 sunt active, restul având activitatea suspendată, închisă sau aflate în proceduri de insolvență și faliment.

Profituri uriașe din pompe funebre

Pentru anul 2025, până la începutul lunii iulie 2026, 1.379 de companii au depus bilanțul, raportând o cifră de afaceri cumulată de 545,4 milioane lei, un profit net total de 43,7 milioane lei și 2.783 de angajați, potrivit datelor termene.ro.

Piața a avansat puternic în ultimii 17 ani, de la 87,7 milioane lei în 2008 la 545,4 milioane lei în 2025, ceea ce reprezintă un plus de 522%. Chiar și în contextul unei inflații de peste 120% în perioada analizată, sectorul a consemnat o creștere reală. Marja netă calculată la soldul profitului net a urcat de la 1,90% în 2008 la 8,01% în 2025.

Cel mai profitabil an pentru firmele de pompe funebre a fost 2021, când marja netă a ajuns la 22,95%, în timp ce 2011 a fost cel mai slab, cu o marjă negativă de minus 5,20%. Raportat la profitul net, marja a crescut de la 6,90% în 2008 la 12,42% în 2025, cu vârfuri de peste 26% în 2020 și 2021.

Afacerile au atins un nivel record în România

Profitul net cumulat al companiilor din domeniu a avansat de la 6 milioane lei în 2008 la 67,8 milioane lei în 2025, o creștere de 1.020%. După maximul din 2021, profiturile au scăzut anual până în 2024, însă 2025 a inversat tendința. Profitul brut cumulat a urcat de la 7,1 milioane lei la 78,1 milioane lei în același interval, un plus de 995%, diferențele față de profitul net fiind generate în principal de impozitare și ajustări contabile.

Pierderile nete cumulate au crescut de la 4,4 milioane lei în 2008 la 24,1 milioane lei în 2025, cu un vârf în 2022, urmat de o scădere constantă. Numărul angajaților din sector a urcat de la 1.353 în 2008 la 2.783 în 2025, o creștere de 106%. În 2022, piața a depășit temporar pragul de 3.000 de angajați, dar ulterior a intrat pe o tendință descendentă.

Productivitatea pe angajat, calculată în funcție de cifra de afaceri, a crescut de la 64.794 lei în 2008 la 195.971 lei în 2025, un avans de 202%. Raportat la profitul net, productivitatea a urcat de la 1.230 lei per angajat la 15.699 lei per angajat în aceeași perioadă.

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