Top 5 țări ideale pentru pensionarii cu venituri mici. Viață bună și costuri reduse

Tot mai mulți români iau în calcul o schimbare radicală după ieșirea la pensie. Dacă în urmă cu câțiva ani ideea de a te muta în altă țară părea greu de pus în practică, acum tot mai multe persoane caută locuri unde cheltuielile sunt mai mici, vremea este mai prietenoasă, iar traiul de zi cu zi nu golește contul la începutul fiecărei luni.

Nu este vorba doar despre destinații exotice, ci și despre state aflate la doar câteva ore de România.

Portugalia continuă să fie una dintre cele mai dorite destinații din Europa pentru cei care vor să își petreacă pensia într-un ritm mai relaxat. Clima blândă, peisajele spectaculoase și sistemul medical apreciat sunt doar câteva dintre motivele pentru care mii de pensionari aleg această țară.

Țările în care mulți se mută după ce ies la pensie

În funcție de zona aleasă, un buget lunar de aproximativ 1.400-1.900 de euro poate fi suficient pentru un trai confortabil, mai ales în localitățile mai mici, unde costurile sunt mai reduse decât în Lisabona sau Porto.

Spania rămâne una dintre cele mai populare variante pentru români. Vremea caldă, zborurile dese către România și comunitățile numeroase de conaționali îi fac pe mulți să ia în calcul o mutare definitivă.

Orașe precum Valencia sau Alicante sunt considerate printre cele mai potrivite pentru pensionari, iar costurile pot fi mai mici decât în multe capitale din vestul Europei. Totuși, în zonele turistice foarte căutate, cheltuielile cresc considerabil.

Nu trebuie să pleci la mii de kilometri pentru un trai mai ieftin. Bulgaria este una dintre cele mai apropiate opțiuni pentru românii care vor să fie aproape de familie, dar să beneficieze de costuri mai mici.

Varna, Burgas sau Plovdiv sunt orașe care atrag tot mai multe persoane datorită prețurilor încă accesibile. Totuși, după trecerea la moneda euro în 2026, mulți urmăresc cu atenție evoluția prețurilor înainte de a lua o decizie.

Pentru cei care visează la soare aproape tot anul, Grecia rămâne o alegere greu de ignorat. În afara insulelor exclusiviste și a stațiunilor foarte aglomerate, există numeroase orașe unde costurile sunt mai prietenoase. În plus, apropierea de România și posibilitatea de a ajunge rapid acasă reprezintă un avantaj important pentru mulți pensionari.

Tot mai mulți pensionari descoperă și frumusețea coastei Adriaticii. Croația și Muntenegru oferă peisaje spectaculoase, un stil de viață liniștit și localități unde ritmul este complet diferit față de marile orașe europene. Chiar dacă în sezonul estival prețurile cresc în stațiunile celebre, în restul anului există zone unde costurile sunt mult mai accesibile.

Nu doar prețurile contează

Specialiștii atrag atenția că o mutare definitivă nu trebuie făcută doar pentru că o țară pare mai ieftină. Chiria, serviciile medicale, transportul, taxele locale și accesul la spitale sunt aspecte esențiale care trebuie analizate înainte de a face pasul.

Pentru mulți români, cea mai bună soluție este să petreacă mai întâi câteva luni în țara dorită, înainte de a decide dacă acolo își vor petrece anii de pensie. Portugalia și Spania rămân în topul preferințelor la nivel european, în timp ce Bulgaria, Grecia, Croația și Muntenegru devin alternative tot mai atractive pentru cei care își doresc un trai mai liniștit fără să se îndepărteze prea mult de casă.

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